Desde la Redacción: la reacción del Partido Comunista a la absolución de Crespo en el Caso Gatica
El timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, sostuvo en el programa de streaming de La Tercera que "la formulación política que uno puede hacer" sobre la Ley Naín Retamal es que "hay un tema que no está bien cuadrado". Esto, luego que el fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo del delito de apremios ilegítimos al disparar y cegar al actual diputado electo Gustavo Gatica utilizara la normativa -específicamente la legítima defensa- en su argumentación. "A lo menos queda una discusión a propósito de este fallo", afirmó Carmona.
