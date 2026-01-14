Barchiesi apunta contra el Presidente por su crítica al fallo de Crespo: “Boric debería ser respetuoso del Poder Judicial”

El fallo que absolvió al excarabinero Claudio Crespo por las agresiones que dejaron ciego al ahora diputado electo Gustavo Gatica durante una protesta ocurrida en noviembre de 2019, generó una fuerte tensión en el mundo político.

Las opiniones cruzadas celebrando o condenando el dictamen se tomaron las redes sociales y los medios de comunicación. De hecho, hasta el Presidente Gabriel Boric se manifestó.

En conversación con CNN, el mandatario dijo que le provocó “un desgarro muy grande” que la justicia absolviera a Claudio Crespo por la agresión que le costó la visión a Gustavo Gatica, y puso en duda la figura de “legítima defensa” por parte del exuniformado.

Como era de esperar, estas declaraciones no fueron bien recibidas por la oposición. Así lo manifestó la diputada republicana Chiara Barchiesi en el programa Desde la Redacción de La Tercera.

“ Yo creo que el Presidente Boric debería ser respetuoso del Poder Judicial. Hubo una investigación muy larga. Estamos en 2026, el estallido fue hace más de seis años y en ese contexto es que el Presidente simplemente prefiere ignorar la rotunda resolución de los jueces”, dijo la republicana.

En esa misma línea, y respondiendo a una de las críticas oficialistas -por la aprobación de la Ley Nain-Retamal-, Barchiesi aseguró que “tal como dijo la jueza ayer, con o sin la Ley Nain-Rematal, con la legítima defensa como estaba antes, Claudio Crespo era inocente”.

“Efectivamente la Ley Nain-Retamal lo que hace es invertir el rol, porque ya no es el imputado el que tiene que demostrar su inocencia, sino que es la Fiscalía la que tiene que demostrar la culpabilidad del imputado, y en este caso no lo logró demostrar”, acotó.

“La Fiscalía estuvo años persiguiendo al comandante Crespo y no lo logró demostrar ¿Por qué? Porque era inocente. Hace años que sabemos dela inocencia del comandante Crespo", remató.

Gabinete de Kast

Por otro lado, la republicana fue consultada por el gabinete de José Antonio Kast, que será dado a conocer el próximo martes 20 de enero.

En concreto, se refirió a la posible llegada del senador electo Rodolfo Carter al Ministerio de Seguridad, lo que ha sido criticado por otras voces debido a que dejaría el cargo para el que fue electo popularmente.

Sobre el tema señaló: “Yo sí lo respaldo. Yo creo que hizo un excelente trabajo siendo alcalde. Destacó muchísimo, destacó muchísimo. Y en ese sentido, bueno, él tiene que tomar la decisión naturalmente”.

