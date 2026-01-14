SUSCRÍBETE POR $1100
    Política

    Boric enfrenta críticas oficialistas por Ley Nain-Retamal: dice que no es iniciativa del gobierno, pero descarta que la norma busque la impunidad

    El mandatario dijo que le provocó "un desgarro muy grande" que la justicia absolviera a Claudio Crespo por la agresión que le costó la visión a Gustavo Gatica, y puso en duda la figura de "legítima defensa" por parte del exuniformado.

    Cristóbal PalaciosPor 
    Cristóbal Palacios
    Diego Martin

    El Presidente Gabriel Boric salió esta noche al paso de las cuestionamientos surgidos desde el oficialismo, en particular por voces del Frente Amplio (FA) y del Partido Comunista (PC), respecto de las implicancias que tuvo la aprobación de la Ley Nain-Retamal -impulsada por el Ejecutivo- en la absolución del excarabinero Claudio Crespo por la agresión que dejó sin visión al diputado electo Gustavo Gatica, en el marco del estallido social.

    Entre otras declaraciones desde el FA, la directiva de la tienda emitió una declaración pública en la que sostuvo que “hoy se confirman las advertencias y reflexiones críticas que expresamos durante la tramitación de la ley Nain-Retamal y que nos llevó a rechazar, entre otros aspectos, la legítima defensa privilegiada”.

    Por su parte, varias voces del PC cuestionaron los apoyos que se dieron desde el oficialismo, especialmente desde el Partido Socialista (PS) para la aprobación de la ley. Dirigentes como Hugo Gutiérrez y la diputada Carmen Hertz, entre otros, se encargaron de compartir en redes sociales la tabla de votación del artículo hoy cuestionado, en que se muestra que los diputados del Socialismo Democrático visaron la medida. “Pase a ver y no los olvide, a los honorables que le dieron impunidad a las policías chilenas (...). La ley Nain-Retamal, la ley maldita de Gabriel Boric”, escribió el exconvencional.

    Así, durante su participación esta noche en el programa Tolerancia Cero de CNN Chile, el mandatario fue prontamente abordado respecto del tema. En la ocasión, Boric relevó que la Ley Naín-Retamal “no es una iniciativa del gobierno”, pero afirmó que “ninguna ley que haya apoyado este gobierno tiene una perspectiva de garantizar impunidad”.

    Tras afirmar que empatiza con Gustavo Gatica y su familia, y relevar el “tremendo aporte” que será para el Congreso, el jefe de Estado se refirió a la decisión del tribunal de absolver a Claudio Crespo y las eventuales implicancias de la cuestionada legislación en tal dictamen.

    “No conocemos la sentencia del fallo, conocemos solo el veredicto, por lo tanto, para poder saber las implicancias o en qué ley se basa, todavía es muy precipitado. Conocemos lo que dijo la jueza, pero aún no el detalle. Lo que sí queda claro es que cuando se identifica que una persona determinada disparó y le quitó los ojos a otra persona que estaba en una manifestación y no hay una condena por aquello, cunde el desconcierto”, indicó.

    “Yo estoy triste, a mí me provoca un desgarro muy grande porque se argumenta en el fallo sobre (...) la legítima defensa y el contexto de violencia”, añadió.

    Consultado si discrepa que lo sucedido en el caso de Gustavo Gatica se pueda enmarcar en una “legítima defensa”, Boric fue claro: “El argumento de legítima defensa tiene unos requisitos copulativos para poder llevarse como argumento. Uno de ellos es la proporcionalidad. A mí me cuesta imaginar qué proporcionalidad hay entre un integrante de Fuerzas Especiales, que tiene todo el equipamiento que tiene Fuerzas Especiales, contra un manifestante que claramente no está ni armado y que tiene las consecuencias que tiene. Yo no veo una proporcionalidad entre que le saquen los ojos a Gustavo Gatica y el riesgo del ataque, que me imagino es parte del argumento. Pero eso habrá que verlo en la sentencia en detalle”, sostuvo.

    “No es una iniciativa del gobierno”

    Consultado por declaraciones de la senadora Fabiola Campilla y de parlamentarios, quienes afirmaron que la Ley Naín-Retamal, impulsada por el gobierno, es una “ley maldita” que solo genera impunidad, el mandatario comenzó señalando que la ley Naín-retamal no es una iniciativa del gobierno”, sino una fusión de diversas iniciativas parlamentarias que el gobierno apoyó tras una serie de asesinatos de Carabineros.

    En este sentido, destacó que el gobierno sumó indicaciones, varias de las cuales no fueron aprobadas en el Congreso.

    “Es una ley que el gobierno interviene en su tramitación, cuando veíamos que estaba avanzando y contenía ciertas características que, desde nuestra perspectiva, eran derechamente inaceptables. Se da en un contexto, además, muy difícil y en donde la ley se promulga y finalmente hay parlamentarios que no tienen la posibilidad de recurrir al Tribunal Constitucional, que había un debate respecto a ciertas normas. Si eso tiene una aplicación para este caso, lo sabremos en mayo”, manifestó.

    Tras afirmar que su administración efectivamente promulgó la norma, indicó que es legítimo discutir “si se podría haber hecho algo más”, destacó que “es muy pronto para establecer que, esta ley en particular, tiene una consecuencia directa con el veredicto” del caso de Gustavo Gatica, añadió.

    No obstante, el jefe de Estado resaltó que “lo que puedo afirmar es que ninguna ley que ha apoyado este gobierno tiene una perspectiva de garantizar impunidad para quienes cometan crímenes, más aún tan aberrantes como el que se comitó contra Gustavo Gatica”.

