Desde la Redacción: Presidente Kast aborda medidas ante emergencia por sistema frontal
En el programa de streaming de La Tercera el Presidente José Antonio Kast, en contacto telefónico desde la Región del Ñuble, no descartó ampliar los recursos del Estado hacia las zonas afectadas por el sistema frontal si es que el 2% de los presupuestos de los gobiernos regionales para emergencias no dan abasto. Así, se refirió a la Ficha Básica de Emergencia (FIBE) y a la entrega de recursos al bolsillo electrónico. "Es muy importante para poder ir después con otros recursos adicionales que se tramitan escalonadamente, de acuerdo a la emergencia de la situación", planteó el Mandatario.
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