Detienen a pareja de adultos mayores por tráfico de drogas en Puente Alto

La detención se llevó a cabo alrededor de las 10.00 de la mañana, cuando los uniformados realizaban patrullajes preventivos en la zona. Ahí, observaron una transacción sospechosa entre un joven comprador y un hombre mayor de edad en el local.

Ante la presencia policial, intentaron esconderse en una vivienda contigua, pero fueron interceptados.

En el interior del lugar, los funcionarios policiales encontraron a una adulta mayor manipulando dinero. Finalmente, Carabineros logró incautar casi un kilo de cocaína y 770 envoltorios de la misma sustancia.

La pareja detenida tiene 66 años, y mantenían antecedentes por el mismo ilícito. Utilizaban varios elementos -hallados por Carabineros- para dosificar y aumentar la cantidad de droga para su comercialización.