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    El sesgo en la IA: desigualdades demográficas y de género

    En el capítulo de hoy conversaremos con Naim Bro, académico de la UAI donde abordaremos el tema del sesgo de la inteligencia artificial en Chile.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
    Más sobre:Radar LTIAInteligencia ArtificialGéneroDesigualdad de género

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