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El sesgo en la IA: desigualdades demográficas y de género
En el capítulo de hoy conversaremos con Naim Bro, académico de la UAI donde abordaremos el tema del sesgo de la inteligencia artificial en Chile.
Por
Paula Morales
23 JULIO 2026
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