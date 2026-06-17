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    Estudio Barómetro digital 2026

    En el capítulo de hoy estaremos junto a Pablo Christiny, Presidente de Fundación Nativo Digital para conversar sobre los hallazgos del Barómetro digital 2026, donde arroja que más del 50% de la población ocupa la IA sin problemas.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales
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