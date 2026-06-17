Inicio
Política
Nacional
Negocios
Tecnología
El Deportivo
Mundo
Videos
Lo Último
LT Beneficios
Papel Digital
Opens in new window
Auto.cl
Opens in new window
CERRAR
SUSCRÍBETE 50% OFF
La Tercera
Portada
Lo Último
Papel Digital
Opens in new window
Newsletters
Ciencia y Tecnología
Tendencias
Tecnología
Ciencia
Medioambiente
Chile
Política
Nacional
Servicios
Educación
Presidenciales
Congreso
Desde la redacción
Negocios
Pulso
Minería
Emprendimiento
Sustentabilidad
Money Talks
Red Activa
Motores
Opinión
Editorial
Columnas
Cartas al Director
Cultura y Entretención
Culto
Finde
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Sociedad
Paula
Sociales
Board
El Deportivo
Fútbol Chileno
Fórmula 1
Tenis
Mundo
Ediciones
La Tercera PM
La Tercera Sábado
La Tercera Domingo
Suscripciones
LT Beneficios
Corporativas
Universidades
Redes sociales
X
Opens in new window
Instagram
Opens in new window
Facebook
Opens in new window
YouTube
Opens in new window
TikTok
Opens in new window
Linkedin
Opens in new window
Grupo Copesa
Auto.cl
Opens in new window
La Cuarta
Opens in new window
Glamorama
Opens in new window
Comercial
Contacto Comercial
Opens in new window
Quiénes somos
Servicio al Suscriptor
Sucursal Virtual
Opens in new window
Preguntas Frecuentes
Logo La Tercera
75 años
haciendo periodismo
50% OFF
SUSCRÍBETE 50% OFF
INGRESAR
Videos
Estudio Barómetro digital 2026
En el capítulo de hoy estaremos junto a Pablo Christiny, Presidente de Fundación Nativo Digital para conversar sobre los hallazgos del Barómetro digital 2026, donde arroja que más del 50% de la población ocupa la IA sin problemas.
Por
Paula Morales
17 JUNIO 2026
Compartir
Twitter
Facebook
Whatsapp
LinkedIn
Email
Comentarios
Más sobre:
Radar LT
Ciencia
Tecnología
IA
Inteligencia Artificial
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.
inicia sesión
Suscríbete
Opens in new window
Lo Último
hace 9 min
Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro
hace 13 min
Kast designa a Harry Jürgensen como embajador en Austria y a Germán Becker en República Dominicana
hace 28 min
Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma
hace 33 min
Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas
hace 34 min
Otra sorpresa Mundial: Cristiano Ronaldo y Portugal decepcionan ante RD Congo
hace 42 min
Bachelet recarga energías y alista nueva gira en busca de apoyos a su candidatura a las Naciones Unidas
Servicios
Actividades y horarios en los cementerios para conmemorar el Día del Padre
Dónde y a qué hora ver a Uzbekistán vs. Colombia en TV y streaming
Dónde y a qué hora ver a Ghana vs. Panamá en TV y streaming
Dónde y a qué hora ver a Inglaterra vs. Croacia en TV y streaming
Chile
Kast designa a Harry Jürgensen como embajador en Austria y a Germán Becker en República Dominicana
Conflicto familiar desata mortal trama en Loncoche: hija pactó pago de $60 mil para que asesinaran a su madre a puñaladas
Bachelet recarga energías y alista nueva gira en busca de apoyos a su candidatura a las Naciones Unidas
Negocios
Pese a la fuerte crítica de la oposición, Quiroz logra que Comisión de Hacienda del Senado apruebe en general megarreforma
La Fed abre la puerta a un alza de las tasas de interés para este año
Exministra de minería, Aurora Williams, afirma que no recibió alertas por cifra errónea de producción de Codelco
Tendencias
¿Sirve suplementarse con vitamina C para evitar resfríos en el invierno? Esto responde un médico
Cómo tener más paciencia en situaciones estresantes de la vida cotidiana, según un experto
Probabilidad de tormentas eléctricas, de arena y llovizna: el revuelto pronóstico para Chile en los próximos días
El Deportivo
Otra sorpresa Mundial: Cristiano Ronaldo y Portugal decepcionan ante RD Congo
Jorge Luis Pinto, exentrenador de la Tricolor: “El volumen de ataque es lo único que veo muy bueno en Colombia”
Supera a Pelé, iguala a Klose y bate siete récords: zoom al partido de Messi en el Mundial 2026 que queda en la historia
Tecnología
WhatsApp prueba una nueva forma de ver los estados
ASUS lanza en Chile las nuevas Zenbook DUO y ROG Zephyrus DUO 2026: precios y características
Review de la Eufy X10 Pro Omni: limpieza que cuida el bolsillo
Cultura y entretención
Muere a los 35 años la actriz Daveigh Chase, protagonista de El Aro
Cómo se reinventa Toy Story con Jessie como estrella: “Ya merecía tener el protagonismo”
Festival de Viña define sus fechas para 2027 y presenta un importante cambio
Mundo
La crítica visión de un diplomático chino sobre la estrategia de EE.UU. en América Latina
Macron defiende el acuerdo de Estados Unidos e Irán: “Es bueno aunque no resuelve todo inmediatamente”
Líbano asegura que las negociaciones con Israel son “independientes” de las abiertas entre Estados Unidos e Irán
Paula
Hablemos de amor: una enfermedad y el valor del pensamiento crítico
La soledad de las piscinas de Hockney (un obituario)
El papel de la melatonina durante la menopausia
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.