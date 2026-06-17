Preemergencias ambientales en la RM marcan abrupto aumento respecto a los últimos dos años

Este miércoles la ciudad de Santiago amaneció nuevamente con una capa de contaminación. La mala condición del aire motivó a la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana a declarar preemergencia ambiental: la sexta en lo que va del año.

La cifra es altamente superior a la del 2025 en la misma fecha, donde solo se había declarado una preemergencia, correspondiente al 9 de de junio de ese año. Eso sí, hasta el 17 de junio, ya se habían alcanzado 18 alertas ambientales en la RM.

Según los análisis, el 2025 fue el tercer mejor año en calidad del aire desde que se tiene registro, solo superado por el 2023 y el 2020, donde las condiciones mejoraron producto de la pandemia.

La situación en 2024 no fue muy distinta. Ese año se registraron 10 alertas ambientales hasta el 17 de junio y dos preemergencias.

Sin embargo, el escenario en 2026 evidencia un aumento en las malas condiciones del aire en Santiago. Hasta la fecha, se han emitido 12 alertas ambientales.

El 25 de mayo pasado se declaró la primera preemergencia, la segunda se registró el sábado 30 del mismo mes.

Después se presentó una situación preocupante: durante tres días seguidos se mantuvo preemergencia ambiental, se trata de los días 13, 14 y 15 de junio. Tras un día de respiro, la calidad del aire volvió a empeorar.

La preemergencia responde a las adversas condiciones atmosféricas que se presentan en la zona y a los altos niveles de contaminación registrados por material particulado fino (MP 2,5).

Las consecuencias de la preemergencia

La preemergencia permite a las autoridades intensificar las fiscalizaciones y ordenar programas de lavado y aspirado de calles.

Además, se prohibe encender calefactores a leña y derivados de la madera (incluido pellets) en toda la región.

También se aumentan los dígitos de restricción vehicular para vehículos sin Sello Verde , y se suman vehículos de transporte de carga con Sello Verde.

En tanto, desde el Ministerio de Educación sugieren no suspender las clases de educación física, pero sí "modificar la intensidad de la ejecución durante su desarrollo". La recomendación también rige para el resto de la población.