Gabriel Alemparte analiza el dilema de José Antonio Kast
En conversación con Juan Paulo Iglesias y Rodrigo Álvarez en la sección "Lo que tienes que saber" del programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, el columnista y vicepresidente de Demócratas, Gabriel Alemparte, alertó que “los mayores dolores de cabeza del Presidente Kast puede que vengan más a la derecha que Chile Vamos” e instó a que el próximo Mandatario gobierne para la "gran mayoría de chilenos" en lugar de sólo para su "barra brava". Esto último fue un error que, según él, cometió el Presidente Gabriel Boric.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.