Gobierno resalta “prestigio y valoración” internacional a Bachelet ante eventual postulación para liderar ONU
La ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, destacó la trayectoria de Michelle Bachelet en medio de la incertidumbre sobre si la expresidenta va a postular a la secretaría general de las Naciones Unidas. Revisa en el video los dichos de Vallejo y su respuesta a las posturas de José Antonio Kast y Johannes Kaiser sobre la posible candidatura de Bachelet para presidir el organismo internacional.
