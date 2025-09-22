La postura de los aspirantes a La Moneda ante la idea de que Bachelet sea candidata a la secretaría general de la ONU

La eventual candidatura de Michelle Bachelet a la secretaría general de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha dado que hablar en la política nacional. Desde que la expresidenta transparentó que "quizás" compita por el cargo que ocupa António Guterres, en el oficialismo han instado al Presidente Gabriel Boric ha realizar un gesto en favor de Bachelet durante su última intervención en la asamblea general.

La postulación de Bachelet también llegó a las esferas de los candidatos presidenciales, considerando que la nominación se realiza en 2026.

Como era de esperarse, la competidora oficialista, Jeannette Jara, destacó la figura de la expresidenta y sostuvo que “su experiencia y liderazgo son garantía para enfrentar los grandes desafíos globales”.

Por su parte, Johannes Kaiser sostuvo que solo por el hecho de ser chilena sería motivo de “orgullo” su designación, sin embargo, precisó: “No voy a oponerme, pero no lo voy a respaldar”.

Y añadió: “Su gestión como presidenta fue mala, su gestión como comisaria de Derechos Humanos fue pésima. Hay otra cosa que yo no le olvido a la señora Bachelet, hasta hoy tenemos la sospecha de que llegó a ser alta comisionada en razón de un acuerdo que trajo haitianos a Chile”.

El candidato republicano José Antonio Kast afirmó que es una discusión que debe zanjarse con más proximidad, ya que por ahora son “solo especulaciones”.

Misma postura que compartió Evelyn Matthei, quien manifestó que “queda demasiado tiempo todavía”.

“Yo lo único que les quiero decir es que queda más de un año para eso. Hay muchas etapas todavía que hay que ver y por lo tanto hay que estar pendiente, pero hoy día la prioridad de los chilenos son claramente otras”.