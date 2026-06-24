“Humanoides”: el tenso cruce entre Ossandón y Romero durante debate por encapuchados
“No tratemos de humanoides”, dijo Ossandón, a lo que Romero le contestó que “no, yo trato como quiero, y si no, me llevan a Ética”.
En medio de la discusión sobre el proyecto “antiencapuchados, el diputado republicano, Agustín Romero, calificó como “verdaderos humanoides” a quienes se manifiestan ocultando su identidad, lo que provocó que la diputada Ximena Ossandón (RN) -que presidía la sesión- le hiciera un llamado al orden.
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