¡Insólito!: captan a pareja durmiendo en su auto Tesla mientras circulaba por la autopista
Un video compartido en redes sociales, registró el momento en que una pareja dormía al volante de un automóvil marca Tesla, utilizando la función de piloto automático FSD (por sus siglas en inglés), mientras circulaba por una carretera bajo la lluvia. Aunque no es la primera vez que se viraliza este tipo de comportamientos de usuarios de Tesla, nuevamente se abre el debate en torno a la nuevas tecnologías y a la visión futurista de Tesla.
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.