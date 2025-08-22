SUSCRÍBETE
Jara aborda ausencia de aborto y eutanasia en su programa: “No quiere decir que no se vayan a tocar”

La candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara (PC), fue consultada por la agenda valórica en sus lineamientos programáticos.

Por 
Alonso Vatel
 
Paula Morales

Desde Iquique, en el marco de su gira por regiones, la abanderada del oficialismo, Jeannette Jara, fue consultada por la ausencia del aborto libre y la muerte asistida en el programa de gobierno que presentó el lunes.

“Nosotros estamos concentrados hoy día en los tres primeros lineamientos programáticos, que son seguridad, empleo y temas sociales como vivienda, salud y educación. Los temas que después vengan evidentemente van a representar el espíritu de la centroizquierda”, afirmó la candidata comunista, quien esta semana sufrió un nuevo traspié luego de asegurar que la interrupción del embarazo sin causales no estaba en el programa que presentó en las primarias, cuando sí estaba.

“Nosotros creemos claramente que las mujeres no pueden retroceder en derechos. Que los temas no hayan sido abordados hasta ahora no quiere decir que no se vayan a tocar. Por el contrario, tenemos convencimiento que las mujeres no pueden retroceder en derechos. Cada cosa va a ir siendo su propio momento", continuó.

La exministra del Trabajo no incluyó el aborto en sus lineamientos como un gesto a la DC, colectividad que, después meses de indecisión, terminó apoyando su candidatura.

Pese a que evitó criticar que el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast tampoco incluyera temas de la agenda valórica en su programa, sí cuestionó a la “ultraderecha chilena”.

En esa línea acusó que, en su momento, estuvieron en contra de la ley de divorcio y de la píldora del día después. “No son temas de valores, son temas de salud pública de las mujeres. Cosas que ocurren en nuestro país y que la ultraderecha quiere negar”, cuestionó.

