Política

Sin temas valóricos y con foco en seguridad, economía y derechos sociales: Kast presenta su programa de gobierno

El republicano dio a conocer esta noche un documento de 38 páginas que enlista una batería de propuestas con miras a las elecciones de noviembre. La extensión del texto contrasta con el que presentó en 2021, que sumaba 204 páginas y contaba con propuestas en temas valóricos, las que evitó en esta ocasión.

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios
José Antonio Kast en campaña.

El abanderado presidencial del Partido Republicano y del Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, dio a conocer esta noche las bases programáticas de su campaña, un documento de 38 páginas en el cual el exdiputado plasma una batería de propuestas con miras a las elecciones de noviembre próximo, con foco en seguridad, economía y temas sociales.

En esta ocasión, el republicano optó por un texto minimalista en comparación al que presentó para enfrentar la primera vuelta de 2021, el que se extendía por 204 páginas y contaba con muchas propuestas relacionadas con temas valóricos -incluyendo la oposición al matrimonio igualitario y terminar con el aborto en tres causales-, las que generaron controversia y abrieron flancos que terminaron afectando su candidatura.

El documento inicia con una carta de Kast a la ciudadanía, en la que destaca tres emergencias que, a su juicio, enfrenta el país: seguridad, económica, social. Así, releva que estas tienen un factor común: “la crisis de un Estado que, en lugar de ser un motor del desarrollo y un apoyo para las personas y las familias, se ha transformado en un gran obstáculo, atrapado en su propia burocracia, en su obsesión regulatoria y en un gasto público desbordado, que no le mejora la vida a nadie”.

Al respecto, el republicano presenta un “plan de gobierno de emergencia”, destinado a “devolver la seguridad, reactivar el progreso económico y poner al Estado al servicio de las personas”.

Seguridad

En el primer eje del programa, denominado “enfrentar la emergencia de seguridad para recuperar el orden y el sentido de autoridad”, Kast plantea medidas destinadas a reducir la cifra de homicidios, mejorar el control migratorio y aumentar la capacidad del sistema penitenciario.

En este marco, el texto señala que, en un eventual gobierno del republicano, se impulsará un plan de recuperación territorial para enfrentar al crimen organizado, el narcotráfico, el terrorismo y la violencia; además de una política nacional de cierre fronterizo a los inmigrantes ilegales. Asimismo, propone eliminar cualquier priorización actual que favorezca a los inmigrantes ilegales, limitar el envío de remesas y facilitar las expulsiones.

También propone frenar el funcionamiento del crimen organizado, reforzando la tipificación del delito de pertenencia a una organización criminal y con mayores penas de presidio para estos casos. Además, impulsa la modernización y ampliación de la infraestructura penitenciaria del país.

Finalmente, Kast plantea aumentar el gasto en seguridad, implementar un plan de “tolerancia cero” con el comercio ilícito y reducir la proliferación de campamentos.

Economía

En materia económica, el eje denominado “enfrentar la emergencia económica para recuperar el progreso”, incluye medidas como promover la facilitación regulatoria, reducir de 27% a 23% las tasa de impuesto corporativo para las empresas medianas y grandes, además de bajarla hasta un promedio de 20% para las empresas que contraten trabajadores con riesgo de caer en la informalidad.

Asimismo, releva un ajuste del gasto público de US$ 6.000 millones durante los primeros 18 meses de su eventual administración, además de una “estricta” fiscalización tributaria contra la evasión.

Para impulsar el emprendimiento, Kast impulsa mantener el impuesto de primera categoría en 12,5% y mejorar las condiciones y tiempos para el pago del IVA.

Temas sociales

Finalmente, en el eje llamado “para enfrentar la emergencia social recuperaremos la libertad, justicia y dignidad”, el programa del candidato de Republicanos propone declarar emergencia sanitaria nacional por listas de espera en salud, impulsar un fortalecimiento integral de la atención primaria de salud, eliminar la tómbola en el sistema educacional, promover nuevos establecimientos educacionales, devolver a las escuelas la autonomía en materia de convivencia escolar y, además, una política de sala cuna universal con cargo al Estado, en colaboración con proveedores privados.

Asimismo, el documento indica que se promoverá la corresponsabilidad, la protección social y la equidad en las familias, con incentivos al compromiso parental, al apoyo a la maternidad, el bienestar infantil y la sostenibilidad demográfica del país.

También propone potenciar mecanismos de apoyo para víctimas de violencia intrafamiliar y ampliar los subsidios habitacionales, fortaleciendo los programas para la clase media e incorporando la posibilidad de la autoconstrucción.

Finalmente, Kast destaca que promoverá que las personas con necesidades educativas especiales, neurodivergentes y/o en condición de discapacidad cuenten con los apoyos necesarios para disminuir las barreras del contexto, incluidas las cargas burocráticas excesivas, con miras a una inclusión social plena.

