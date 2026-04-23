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    La chilena que modeló en la Met Gala

    La Gala del Met, la fiesta de la moda más exclusiva del mundo, tuvo la participación de una modelo chilena. Gabi Fuentes, que trabajó para Elite en Nueva York y fue seleccionada para formar parte del equipo de la inauguración por la propia Anna Wintour, la temida editora de Vogue.

     
    Más sobre:Money TalksMet GalaGabi FuentesModaVogueNueva York

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