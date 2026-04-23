La chilena que modeló en la Met Gala
La Gala del Met, la fiesta de la moda más exclusiva del mundo, tuvo la participación de una modelo chilena. Gabi Fuentes, que trabajó para Elite en Nueva York y fue seleccionada para formar parte del equipo de la inauguración por la propia Anna Wintour, la temida editora de Vogue.
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Casi nadie tiene claro qué es un modelo generativo. El resto lo leyó en La TerceraPlan Digital + LT Beneficios$6.990 al mes SUSCRÍBETE
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