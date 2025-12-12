La cinematográfica huida de un motochorro: se subió a un camión para escapar

La colisión con el taxi se produjo en la intersección de Nataniel Cox con Padre Miguel de Olivares, cuando el motorista iba contra el tránsito, y además atropelló a un peatón que cruzaba la calle.

La víctima fue asistida por transeúntes, mientras otros ciudadanos siguieron al ladrón, quien corrió en un primer intento de huida frustrado.

Luego intentó huir por segunda vez en un auto rojo que llegó al sitio y abrió su puerta trasera, pero los ciudadanos que estaban en el lugar lo impidieron-

En un tercer y último intento, el motochorro se subió a un camión 3/4 y huyó mientras las personas seguían intentando retenerlo.