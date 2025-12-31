SUSCRÍBETE POR $1100
    Las frases que fueron noticia en Desde la Redacción este 2025

    Con 344 entrevistas, 32 debates y una completa cobertura de tres procesos electorales, este año el programa de streaming de La Tercera logró posicionarse como un referente en el debate público.

    Por 
    Alonso Vatel
     
    Paula Morales

    Siete de los ocho candidatos a La Moneda, todos los timoneles de partidos, los presidentes de la Cámara y del Senado y varios secretarios de Estado fueron parte de los entrevistados que participaron en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, en este año marcado por las elecciones presidenciales.

    A continuación, algunos de los momentos que marcaron pauta en el 2025.

    Carolina Tohá: “En lo más mínimo propondría un camino de continuismo”

    La salida del gobierno de Carolina Tohá (PPD), entonces ministra del Interior del Presidente Gabriel Boric, comenzó a vislumbrar la tónica que asumirían las cartas del sector: distanciarse del Ejecutivo del que fueron parte.

    En el programa, la exjefa de gabinete planteó que “en lo más mínimo propondría un camino de continuismo” con el gobierno del que acababa de salir porque “Chile tiene otro tipo de necesidades y otro tipo de énfasis en la etapa que viene”.

    En la entrevista realizada en abril, Tohá instó a “dar respuesta a los temas que están hoy día puestos, que no tienen nada que ver con los que había hace cuatro años” y, además, arremetió contra Paulina Vodanovic, entonces carta presidencial del Partido Socialista. “Uno no se queda con los beneficios de estar en el gobierno y después anda llorando por los costos, al menos yo no lo hago”, zanjó.

    Carolina Tohá, entonces candidata presidencial del PPD. 15 de abril, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

    Jeannette Jara: “Supongo que no será Cuba lo que defina la elección presidencial en Chile”

    Uno de los temas que permanentemente debió hacer frente Jeannette Jara (PC) como candidata presidencial fue su posición frente a los regímenes de Cuba y Venezuela, dada la postura del Partido Comunista sobre esos países.

    En la conversación que sostuvo con el programa de streaming de La Tercera -realizada antes de ganar las primarias del oficialismo y de convertirse en la abanderada de todo el sector y de la DC- la exministra del Trabajo hizo frente a las críticas que recibió por calificar al régimen de La Habana como “un sistema democrático distinto al nuestro”.

    Al respecto, afirmó que ella “tiene su posición” y que “no es tan fácil evitar los fantasmas del anticomunismo”, por lo que llamó a que se la juzgara por su rol en Chile. “Si hay alguien que ha trabajado con sentido de unidad para sacar adelante reformas adelante he sido yo misma, espero que se me juzgue por eso”, dijo, agregando: “Supongo que no será Cuba lo que defina la elección presidencial en Chile”.

    Cuatro meses después, la candidata comunista daría un giro y afirmaría que ese país “claramente no es una democracia”.

    Jeannette Jara, entonces candidata presidencial del PC y AH. 9 de mayo, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

    José Antonio Kast y recorte fiscal: “Si digo exactamente lo que haré, el gobierno hará todo lo contrario en la Ley de Presupuestos”

    En octubre el candidato presidencial del Partido Republicano José Antonio Kast afirmó que no daba a conocer el detalle de una de sus propuestas eje, el recorte fiscal de US$ 6 mil millones en los primeros 18 meses de su administración, porque el gobierno haría “todo lo contrario en la Ley de Presupuestos”.

    “Mi problema es que traben la pelota para no poder hacerlo”, dijo Kast en la oportunidad, adelantando que parte de su plan de recortes consistiría en disminuir ministerios o nombrar biministros.

    Además, respaldó el término “parásitos” que utilizó su asesor Cristián Valenzuela en una columna de opinión publicada en este medio. “Él resume muy bien lo que vengo diciendo desde 2017″, afirmó el entonces candidato, agregando que buscaría sacar del Estado a 10 mil “operadores políticos”.

    José Antonio Kast en Desde la Redacción de La Tercera. 13 de octubre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

    Evelyn Matthei enfatiza distancia con José Antonio Kast: “Es mucho más grato Kaiser”

    En la última entrevista que concedió antes de la primera vuelta presidencial la entonces abanderada de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos, Evelyn Matthei, sinceró que era “mucho más grato” el entonces candidato del Partido Nacional Libertario, Johannes Kaiser, que José Antonio Kast.

    Y es que durante la campaña la exalcaldesa de Providencia acusó a republicanos de llevar adelante una “campaña asquerosa” contra ella en redes sociales e incluso estuvo sobre la mesa la idea de judicializar la campaña a través de una querella que iba a ser impulsada por senadores de RN.

    En la entrevista Matthei acusó que el Presidente Gabriel Boric buscaba “levantar” la candidatura de Kast. “Obviamente no quieren que yo pase a segunda vuelta, porque saben que soy la más difícil de ganar y la más competitiva”, planteó.

    Evelyn Matthei, entones candidata presidencial de Chile Vamos, Demócratas y Amarillos. 12 de noviembre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

    Pablo Longueira tras dura derrota de Matthei: “Los errores se pagan en los momentos electorales”

    La mañana siguiente de la primera vuelta presidencial, en la que Matthei obtuvo el quinto lugar por detrás de Jara, Kast, Parisi y Kaiser, el extimonel de la UDI y uno de los fundadores de ese partido, Pablo Longueira, calificó como “bastante predecible” el resultado.

    “A mí no me no me sorprendió nada. Yo creo que se han cometido errores hace muchos meses y los errores se pagan en los momentos electorales”, cuestionó.

    Según Longueira, la principal falta de Chile Vamos fue no realizar primarias para definir a su carta presidencial, lo que calificó como “un error político extraordinario”.

    Asimismo, realizó fuertes críticas al equipo de campaña, afirmando que “no había comando, no había organización” y también cuestionó la “falta de coherencia” que tuvo Matthei frente al “impacto político” que tuvo la reforma previsional.

    17/11/2025 - PABLO LONGUEIRA - Foto - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

    Álvaro Elizalde: “La hipótesis de que aumentó la demanda de salir de Chile por frases de un candidato presidencial no es efectiva”

    A lo largo de la campaña varias veces La Moneda se enfrentó con José Antonio Kast. Uno de los cruces se dio con la tensión migratoria que se produjo en la frontera con Perú a principios de diciembre, cuando decenas de migrantes irregulares buscaron salir de Chile con dirección a ese país.

    En Desde la Redacción el ministro del Interior, Álvaro Elizalde (PS), negó que las declaraciones del candidato republicano -quien prometió expulsar a todos los migrantes irregulares- hayan alterado el flujo migratorio entre ambos países.

    “Las cifras oficiales que elabora la PDI indican que esa afirmación no es efectiva. No ha tenido impacto”, remarcó en la oportunidad.

    Elizalde, además, respondió a los dichos de Rodolfo Carter, quien sostuvo que “Perú nos está diciendo lo que hay que hacer” a propósito del despliegue militar que ese país dispuso en las zonas limítrofes con Chile. “Nosotros desplegamos las Fuerzas Armadas en 2023, Perú el fin de semana”, sostuvo el jefe de gabinete.

    Álvaro Elizalde, ministro del Interior. 2 de diciembre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.

    Franco Parisi: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”

    Tras el balotaje los comandos de Kast y Jara se apresuraron en buscar el respaldo de los electores de Franco Parisi, el candidato presidencial del Partido de la Gente que obtuvo el tercer lugar de las preferencias.

    En el programa, sin embargo, el economista aseguró que ambos liderarían malos gobiernos y dio a conocer su visión: “Lo más probable es que gane Kast, lo cual es una mala noticia para Chile”.

    En esa línea, Parisi reiteró que votaría “nulo” en la segunda vuelta y calificó como una “decisión política” el no revelar cuántos militantes del PDG participaron en la consulta digital que estableció esa opción como la postura partidaria para el balotaje.

    Franco Parisi, excandidato presidencial del Partido de la Gente. 11 de diciembre, 2025. Foto: Pedro Rodríguez.
