Política

Jeannette Jara da giro y rectifica su opinión sobre el régimen de Cuba: “Claramente no es una democracia”

"La reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí", afirmó la candidata oficialista, al referirse a sus dichos emitidos antes de la primaria de junio, donde sostuvo que la isla tenía un "sistema democrático distinto".

Cristóbal PalaciosPor 
Cristóbal Palacios

La candidata presidencial del oficialismo y de la Democracia Cristiana (DC), Jeannette Jara, dio esta tarde un vuelco en su postura sobre el régimen político de Cuba, al rechazar que la administración encabezada anteriormente por Fidel Castro y Raúl Castro, y en la actualidad por Miguel Díaz-Canel, sea una democracia.

En conversación con Pedro Carcuro, la exminista fue consultada por sus declaraciones previas a las primarias oficialistas, donde aseguró que “Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro”.

Al respecto, Jara partió señalando que “en torno a Cuba, la reflexión que he hecho es bien dolorosa para mí”. Ante la insistencia sobre sus dichos, la carta oficialista indicó: “Yo quería decir que era un sistema político distinto”.

Tras esto, sostuvo que “lo que me pasa es que veo que están pasando una crisis humanitaria tan grande producto del bloqueo (de Estados Unidos), de su misma condición de isla, que es muy difícil. Entonces, encuentro que tienen suficientes problemas para patearlos en el piso”, sostuvo en el marco del segmento “Car-Curo a La Moneda” de 24 Horas Central.

“¿No calificas como dictadura el régimen cubano?”, inquirió directamente Carcuro. Jara retrucó: “Claramente no es una democracia, pero creo que tienen que resolver ellos, digamos, sus problemas”.

Los dichos previos

Dos meses antes de las primarias oficialistas, en las que finalmente se impuso, la entonces precandidata del PC, Jeannete Jara, concedió una entrevista a CNN Chile, en la que fue requerida por los gobiernos de Venezuela y Cuba.

En ese momento, la exministra marcó una diferencia entre la realidad de ambos países, al afirmar que existe “un régimen autoritario” en la Venezuela de Nicolás Maduro, pero relevó que el caso de la isla “es bastante distinto”.

Ante la insistencia de si considera a Cuba una dictadura, Jara fue enfática: “No, yo creo que Cuba tiene un sistema democrático distinto del nuestro”.

Tal respuesta no dejó indiferente al resto del oficialismo y generó la primera pugna entre los aspirantes a La Moneda dentro de la alianza de gobierno.

Sus palabras fueron criticadas por la entonces precandidata del Socialismo Democrático, Carolina Tohá, y por diferentes miembros de tal coalición, que en el pasado ya había exigido al PC condenar las violaciones a los derechos humanos en cualquier país.

Tres días después de sus polémicas declaraciones, la exministra expresó que “quiero dejarle súper claro a las personas que mi modelo de país tiene que ver con los chilenos y las chilenas, no con otros países”.

“No es Cuba ni ningún otro país el modelo que nosotros queremos implementar en Chile y en eso quiero ser sumamente clara” afirmó.

Con posterioridad, el 9 de mayo, en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, fue nuevamente requerida por el tema.

“Veo una tendencia a llevar el debate hacia allá, es la vez 52 que me preguntan por el tema”, indicó en esa oportunidad.

Agregó que la isla “tiene sus propios problemas y seguramente lo tendrán que resolver”. Tras esto, añadió: “Yo tengo mi posición, sé que no es tan fácil evitar los fantasmas del anticomunismo”.

Luego, en junio pasado, previo a una actividad en la Universidad Alberto Hurtado, Jara volvió a ser consultada por el régimen cubano, ocasión en que reconoció la vulneración a los derechos humanos en la isla.

En la oportunidad, señaló que Cuba “tiene tiene problemas internos, tiene que solucionarlos y los derechos humanos se deben respetar en todos lados”.

Consultada sobre si tales derechos son vulnerados en el régimen de Díaz-Canel, Jara respondió: “Sí, yo entiendo que hay informes internacionales respecto de presos políticos y eso me parece que son vulneraciones a los derechos humanos”.

