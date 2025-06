Ante emplazamientos oficialistas: Jara dice que en Cuba hay “vulneraciones a los derechos humanos”

Previo a una actividad en la Universidad Alberto Hurtado, la candidata presidencial del PC, Jeannette Jara, se refirió a los emplazamientos de sus contendores oficialistas a pronunciarse sobre Venezuela y Cuba.

Ayer, en el último debate previo a las primarias de este domingo 29 de junio, Carolina Tohá (PPD) y Gonzalo Winter (FA) apuntaron a que la exministra del Trabajo eludía responder preguntas sobre la situación de estos países.

Al respecto, esta jornada Jara sostuvo: "Quisiera señalar que, como he sido clara, en Venezuela efectivamente, a mi entender, no hay una democracia y lo he dicho más de una ocasión. Lo que pasa es que parece que cuando lo digo, les conviene o les rinde más a algunos electoralmente decir que pienso lo contrario, y lo lamento mucho. Yo no soy una persona que va a dar la respuesta, soy una persona bastante clara. Y lo que pienso lo digo.

“En torno a Cuba, efectivamente creo que Cuba tiene problemas internos, tiene que solucionarlos y los derechos humanos se deben respetar en todos lados”, dijo frente al país caribeño.