Jeannette Jara tras críticas por dichos sobre Cuba: “Mi compromiso con la democracia es férreo”

La exministra del Trabajo y candidata presidencial por el Partido Comunista, Jeannette Jara, abordó la polémica en cuanto a sus dichos sobre Cuba.

Esto, luego de que en conversación con CNN defendiera que “hay un régimen autoritario en Venezuela”, pero que en Cuba hay “un sistema democrático distinto del nuestro”.

Al respecto, y esta vez consultada por el tema en CHV, la exministra del Trabajo expresó que ya ha dicho “harto sobre el tema”, y en este sentido, señaló, “lo único que quiero dejarle súper claro a las personas que mi modelo de país tiene que ver con los chilenos y las chilenas, no con otros países”.

“Lo demás prefiero dejarlo atrás porque simplemente las cuñas muy sueltas generan más sobre interpretaciones y creo que el debate que le importa a las personas nuestro país que les proponemos para esta patria”, apuntó.

“No es Cuba ni ningún otro país el modelo que nosotros queremos implementar en Chile y en eso quiero ser sumamente clara” afirmó.

En esto, la candidata a La Moneda reiteró que Cuba, “tiene un sistema político distinto”

“Mi compromiso con la democracia es férreo. Yo creo que soy de las personas que más lo han demostrado. Me han criticado hasta cuando he ido a conversar con los que nadie conversaba. Así que me quedo con eso”, concluyó.

En esta materia, la exministra también fue crítica con aquellos que cuestionaron sus dichos, afirmando que en la tradición del Partido Comunista y en la suya propia, “hemos demostrado que nuestros esfuerzos están puestos precisamente en el respeto a los derechos humanos y a la democracia”.

“Creo que es bueno transparentar a la ciudadanía y que la ciudadanía sepa bien claramente quién es quién”

En esto, indicó que le llamó “mucho la atención” este cuestionamiento por sus dichos de parte de la derecha, específicamente de la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei.

“Entiendo que hay diversidad de opiniones, pero yo no voy a fingir o decir cosas que no necesariamente son, que la ultraderecha la sobreinterprete, que la ultraderecha además haya apoyado una dictadura aquí en Chile y no haga ningún mea culpa de eso, que además promueva el negacionismo y que algunas nieguen que eran hasta pinochetistas cuando estaban esos días de la London Clinic, desesperadamente protestando en la calle”, sentencióñ

“No es mi forma de ser, yo soy de una línea”, continuó. “Yo creo que lo que le hace mal a la política es en función de posiciones contingentes, por ejemplo, una elección, negar que ha sido uno de la trayectoria de la vida”, añadió.

“Yo para el golpe militar no había nacido, nací siete meses después, pero había gente que ya lo estaba celebrando a esa altura y que hoy en día se quiere presentar a la presidencia de la República”, apuntó.

“Yo creo que es bueno transparentar a la ciudadanía y que la ciudadanía sepa bien claramente quién es quién”, concluyó.