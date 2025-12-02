Elizalde niega que hayan aumentado los flujos migratorios producto de la decisión de Perú y “las frases de un candidato presidencial”

El ministro del Interior Álvaro Elizalde (PS) negó este martes que las declaraciones del candidato presidencial José Antonio Kast (Republicanos) sobre expulsar migrantes si es electo hayan incidido en los flujos migratorios en la zona norte y además refutó que estos movimientos hayan aumentado.

Durante su participación en el programa de streaming de La Tercera, Desde La Redacción, el secretario de Estado planteó que “nosotros hemos actuado con mucha responsabilidad para proteger nuestras fronteras. No olvidemos que en el año 2021 nuestras fronteras estaban desbordadas" y luego puntualizó, en referencia a la situación en el norte de Chile luego de que Perú militarizara sus fronteras, que “cuestión distinta es que en los últimos días se ha instalado, quizás comunicacionalmente, esta imagen de que hubiera una mayor demanda por salir del país. Y las cifras oficiales que elabora la PDI dan cuenta de que eso no ha acontecido".

“De hecho, si uno compara el año 2024 con el año 2025, los movimientos promedios, esto incorpora entradas y salidas, cayeron de 12.677 el año pasado, en el mes de noviembre, a 11.568 diarios. Ese es el promedio diario. Y también cayeron las salidas”, detalló.

Luego al ser consultado sobre si la advertencia de Kast sobre expulsar migrantes aumentó la demanda por salir del país, el ministro respondió: “Las cifras oficiales que elabora la PDI, que es la que está a cargo del control migratorio en Chile, indican que esa afirmación no es efectiva. No ha tenido impacto".

Luego de afirmar que fue durante el gobierno de Sebastián Piñera cuando más ingresaron migrantes al país, Elizalde reiteró que “comparado mes con mes, este año había menos demanda por salir de Chile que el año pasado. Y por tanto, estas hipótesis de que en los últimos días aumentó la demanda por salir de Chile producto de la decisión que anunció el gobierno de Perú y que implementó el fin de semana y las frases de un candidato presidencial en Chile no han sido efectivas. En los últimos tres días, como les digo, salió menos gente que la que salió en los últimos tres días del mes de noviembre del año pasado y del mes completo también menos".

Al ser consultado sobre si al gobierno el incomodaban las críticas sobre este asunto provenientes de la exministra y candidata presidencial del oficialismo y la DC, Jeannette Jara, el titular de Interior, contestó que “los distintos candidatos tienen el legítimo derecho a hacer campañas como estimen conveniente, sobre eso nosotros no tenemos objeciones. Pero lo que respecta a la labor del gobierno, obviamente nosotros damos a conocer los datos".

Revisa la entrevista completa acá: