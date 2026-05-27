Las graves falencias de Mejor Niñez a cinco años de su creación
Hacinamiento, mayores listas de espera, infraestructura deteriorada e incluso explotación sexual son parte de los serios problemas que enfrentan los menores bajo el cuidado del Estado según una investigación que IdeaPaís publicará este jueves. Emilia García, directora de estudios de ese centro de estudios, ahondó en Desde la Redacción los desafíos pendientes del Estado en esa crítica materia.
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