Falta de cupos, brechas en salud mental y otros: informe de la Comisión de Familia detalla problemas en sistema Mejor Niñez

La Comisión de Familia de la Cámara de Diputados, a través de la llamada “Mesa por la Niñez”, emitió durante esta semana un informe en que detalló las diversas falencias que identificó en el sistema de Mejor Niñez.

El texto surgió tras un año de evaluaciones, en que se recibieron a diversas autoridades vinculadas a la protección de la infancia en nuestro país. La instancia, que contó con participación de partidos de todo el espectro político, expuso los problemas localizados en el área, además de posibles soluciones.

Uno de los principales problemas identificados resultó ser las altas listas de espera y la falta de cupos en residencias y familias de acogida, además de un colapso de la oferta del sistema de protección infantil.

Falta de cupos, brechas en salud mental, entre otros: informe de la Comisión de Familia detalla problemas en sistema Mejor Niñez

Otro punto identificado fue que los sectores de Salud, Educación y Senda no podían cubrir oportunamente las necesidades en las áreas de salud mental, consumo y continuidad educativa. Además, estos servicios no se ven obligados a funcionar de manera coordinada en casos de niñez vulnerada.

El informe de la instancia también refuerza la importancia de la prevención basada en evidencia para menores de 14 años en conflicto con la ley y de atender determinantes como vivienda y entorno que condicionan el desarrollo infantil. Se reconoce un déficit habitacional infantil que alcanza los 200.000 hogares con niños o adolescentes.

Respecto a este punto, el informe reconoce que la falta de protocolos y dispositivos específicos lleva a que menores de 14 años que han cometido delitos tienden a ser ingresados a residencias comunes.

Lo anterior, además de generar una carga adicional al servicio, también provoca una “elevada tasa de accidentabilidad”.

También se identifica la falta de seguimiento de los menores que al cumplir 18 años egresan de este sistema y no continúan estudios. En estos casos, muchas veces terminan sin red de apoyo social, laboral ni habitacional.

Por ello, la comisión acordó sistematizar las propuestas recibidas para solucionar estos problemas en torno a cinco ejes:

Fortalecimiento del cuidado alternativo (residencias y acogimiento familiar). Egreso acompañado y autonomía juvenil. Prevención y trabajo territorial. Modernización institucional y coordinación intersectorial. Financiamiento sostenible y control parlamentario

“Sienta las bases para trabajar esta materia tan urgente”

Los partícipes de la instancia resaltaron la información recopilada. El presidente de la comisión, Juan Irarrázaval (PRep) destacó que “el resultado es un documento que sienta las bases para trabajar esta materia tan urgente, no sólo para el nuevo gobierno, sino también para la próxima Comisión de Familia”.

“Da mucha esperanza el ver que a pesar de graves diferencias que puedan haber entre los miembros de esta comisión, nos hemos puesto a trabajar de manera transversal y sostenida. Ese trabajo debe continuar”, destacó.

Para la diputada Ana María Gazmuri (AH), el informe “recoge un diagnóstico que distintos actores vienen levantando hace tiempo: un sistema de protección tensionado, con falta de cupos en residencias, escasez de familias de acogida, graves brechas en salud mental y un acompañamiento todavía insuficiente para las y los jóvenes que egresan del sistema”.

“Este acuerdo transversal es un paso importante, pero ahora el desafío es que estas conclusiones se traduzcan en decisiones concretas. La niñez no puede seguir esperando diagnósticos. Necesitamos reformas reales que fortalezcan el sistema y garanticen de verdad sus derechos”, finalizó.

El llamado Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (conocido simplemente como Mejor Niñez) surgió en 2021 como un reemplazo del Sistema Nacional de Menores (Sename), muy criticado durante su tiempo de existencia.