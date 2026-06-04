Mi momento, Capítulo 7 | Paolo Bortolameolli y Alejandra Martí: “El arte no es un panorama de viernes por la noche, te define como ser humano”
El Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago y la Directora Ejecutiva del GAM analizan junto a Polo Ramírez el peso que tiene la cultura en una sociedad cada vez más conectada. Ambos desmitifican la idea del arte como un simple pasatiempo recreativo, advierten sobre el fuerte impacto que produce el aislamiento tecnológico en las personas y entregan las claves de por qué el encuentro lúdico y presencial es una necesidad biológica clave para el desarrollo humano.
En este nuevo capítulo, Polo Ramírez conversa con Paolo Bortolameolli, el Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago para el período 2026-2028, y Alejandra Martí, directora ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).
Ambos abordan el rol fundamental que juegan las artes escénicas y la música en el entorno social actual, y explican por qué la cultura debe ser la columna vertebral de nuestra formación y no un simple lujo de fin de semana.
Además, reflexionan sobre cómo la sobreexposición digital está afectando la capacidad de conectar con el entorno, planteando que las expresiones culturales surgen hoy como el último refugio para proteger la propia propia identidad.
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