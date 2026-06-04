Mi momento, Capítulo 7 | Paolo Bortolameolli y Alejandra Martí: “El arte no es un panorama de viernes por la noche, te define como ser humano”

En este nuevo capítulo, Polo Ramírez conversa con Paolo Bortolameolli, el Director Titular de la Orquesta Filarmónica de Santiago para el período 2026-2028, y Alejandra Martí, directora ejecutiva del Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM).

Ambos abordan el rol fundamental que juegan las artes escénicas y la música en el entorno social actual, y explican por qué la cultura debe ser la columna vertebral de nuestra formación y no un simple lujo de fin de semana.

Además, reflexionan sobre cómo la sobreexposición digital está afectando la capacidad de conectar con el entorno, planteando que las expresiones culturales surgen hoy como el último refugio para proteger la propia propia identidad.