    “Mi primer Lollapalooza”: Alain Johannes y su regreso a casa

    Con raíces chilenas, Alain Johannes ha logrado consolidar su vínculo con nuestro país en los últimos años. Y esto se ha traducido en una serie de presentaciones que han incluido pasos por Lollapalooza.

    Por 
    Paula Morales
     
    Gerardo Aliaga

    Reconocido por trabajar codo a codo con músicos de renombre como Chris Cornell (Soundgarden) y Josh Homme (Queens of the Stone Age), el artista ha aterrizado en varias ocasiones en nuestro país a presentar su trayectoria en formato trío, junto a los hermanos Foncea.

    Este año, Alain Johannes viene con un nuevo proyecto: Drink the Sea. La banda está compuesta por Peter Buck (R.E.M.) y Barrett Martin (Screaming Trees, Mad Season), el británico Duke Garwood (Mark Lanegan Band), a la mexicana Lisette García y Kelsey Mines.

    Se presentarán en el Lotus Stage este viernes 13 de marzo a las 18:00 horas.

    Más sobre:LollapaloozaAlain JohannesMúsicaShowsConciertosEspectáculos

    Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    A qué hora y dónde ver a Newcastle United vs. Barcelona por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Atlético de Madrid vs. Tottenham Hotspur por la Champions League en TV y streaming

    Dónde y a qué hora ver a Atalanta vs. Bayern Múnich por la Champions League

    Ripley duplica sus utilidades y alcanza históricos resultados
    Qué es la lepra, la enfermedad que se eliminó como problema de salud pública en Chile
    "Posición natural producto de la acción": los audios del VAR de la polémica mano en el final del partido de la U
    Sonos refuerza su ecosistema con los nuevos parlantes Play y Era 100 SL
    Harvey Weinstein reaparece desde la cárcel y no se muestra arrepentido por sus delitos: "No agredí a nadie"
    El Pentágono afirma que Irán "está solo y perdiendo" la guerra y anuncia el día "más intenso" de bombardeos
    Fuera de juego: Las brechas de género que excluyen a las niñas del deporte
