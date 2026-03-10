“Mi primer Lollapalooza”: Alain Johannes y su regreso a casa
Con raíces chilenas, Alain Johannes ha logrado consolidar su vínculo con nuestro país en los últimos años. Y esto se ha traducido en una serie de presentaciones que han incluido pasos por Lollapalooza.
Reconocido por trabajar codo a codo con músicos de renombre como Chris Cornell (Soundgarden) y Josh Homme (Queens of the Stone Age), el artista ha aterrizado en varias ocasiones en nuestro país a presentar su trayectoria en formato trío, junto a los hermanos Foncea.
Este año, Alain Johannes viene con un nuevo proyecto: Drink the Sea. La banda está compuesta por Peter Buck (R.E.M.) y Barrett Martin (Screaming Trees, Mad Season), el británico Duke Garwood (Mark Lanegan Band), a la mexicana Lisette García y Kelsey Mines.
Se presentarán en el Lotus Stage este viernes 13 de marzo a las 18:00 horas.
