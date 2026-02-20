Ministro de Transportes confirma que es uno de los tres funcionarios sancionados por Estados Unidos
Juan Carlos Muñoz, a través de un video, confirmó ser uno de los tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric cuya visa fue revocada por la administración de Donald Trump. El Departamento de Estado del país norteamericano acusó que se comprometió "infraestructuras críticas de telecomunicaciones" que "socavaron la seguridad regional", lo cual fue desestimado por el ministro, quien lamentó la polémica sanción.
