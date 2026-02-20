SUSCRÍBETE
    Ministro de Transportes confirma que es uno de los tres funcionarios sancionados por Estados Unidos

    Juan Carlos Muñoz, a través de un video, confirmó ser uno de los tres funcionarios del gobierno del Presidente Gabriel Boric cuya visa fue revocada por la administración de Donald Trump. El Departamento de Estado del país norteamericano acusó que se comprometió "infraestructuras críticas de telecomunicaciones" que "socavaron la seguridad regional", lo cual fue desestimado por el ministro, quien lamentó la polémica sanción.

    Alonso Vatel

    Festival de Comedia 2026: cuándo es, los humoristas invitados y quién transmite

    Rating del jueves 19 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    A qué hora comienza la Gala de Viña 2026 y quién transmite el evento previo al Festival

    Estos son los humoristas que estarán en el Festival de Viña 2026

