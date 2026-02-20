Embajador de EE.UU. se reunió con ministros Muñoz, Cordero y Delpiano previo a la inédita sanción de Trump contra Chile

Con el Presidente Gabriel Boric aún en Rapa Nui, como parte de su gira en la isla, una crisis estalló en su gobierno a 19 días del cambio de mando.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, emitió una declaración pública en que acusa a tres funcionarios del gobierno chileno -sin especificar quiénes- de dirigir, autorizar, financiar y prestar apoyo y/o llevar a cabo actividades que “comprometieron infraestructuras críticas de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en nuestro hemisferio”.

Como consecuencia, anunció Rubio, esos individuos, junto a sus familiares directos, “no podrán ingresar a Estados Unidos, y se les han revocado todos los visados estadounidenses que poseían”.

Hasta el cierre de esta edición, el gobierno hacía gestiones para despejar si los funcionarios aludidos eran el ministro de Transportes, Juan Carlos Muñoz, el subsecretario de Transportes y un funcionario técnico relacionado al proyecto.

Y desde Rapa Nui el presidente Gabriel Boric rechazaba la medida anunciada por la administración de Donald Trump asegurando que “como jefe de Estado, como Presidente de Chile, nuestro gobierno jamás ha realizado ningún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otros País. Chile es y será autónomo en las decisiones que tome".

La Cancillería, a su vez, emitió una declaración pública en la que “condena la imposición de cualquier medida unilateral que vulnere la independencia de nuestro país, o que intente debilitar el legítimo derecho a ejercer nuestra soberanía nacional. En tanto, el ministro de Relaciones Exteriores, Alberto van Klaveren, ha citado al embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, para que explique los fundamentos de esta acción e informe los nombres de los funcionarios afectados, dado que no hemos recibido notificación oficial de la medida adoptada por la actual administración de Estados Unidos".

El gobierno añadió que “no es la práctica diplomática hacer anuncios públicos sin previa notificación oficial, y ese comportamiento no se condice con la densidad y diversidad de ámbitos en los que dialogamos y cooperamos con Estados Unidos, un aliado histórico y estratégico de nuestro país”.

La alerta previa

La inédita determinación de la administración Trump contra Chile está precedida de una alerta que entregó la embajada de Estados Unidos a autoridades del gobierno chileno luego de ser informados por su inteligencia acerca de supuestas operaciones de espionaje en el sector de telecomunicaciones y de la construcción.

Fuentes cercanas al gobierno norteamericano, aseguran que no hubo reacción de parte de las autoridades locales ante la alerta relacionada a las tensiones que hay entre China y Estados Unidos por los proyectos de cables interoceánicos.

Las relaciones entre Chile y Estados Unidos han estado tensionadas a raíz de un proyecto de cable submarino que pretende llevar adelante China Mobile -la mayor compañía de telefonía móvil del gigante asiático- que una directamente nuestro país con Hong Kong. La iniciativa, que podría desarrollar el brazo del grupo chino Huawei dedicado a estos proyectos submarinos, Huawei Marine Networks (HMN), pretendería competir con otro proyecto emblemático, el Cable Humboldt, que originalmente fue una idea planteada por China a Chile que unía a ambos países, pero que finalmente fue adjudicado a Google, con lo cual sólo llega a Australia.

“Este proyecto representa una expresión concreta del lugar de Chile en el siglo XXI: como un país abierto, confiable y plenamente comprometido con una inserción internacional activa, con vocación de ser el puente entre América del Sur, Asia-Pacífico y Oceanía”, señaló el canciller Alberto van Klaveren, en junio del año pasado, en la ceremonia de firma del acuerdo junto a representantes de Google.

Según pudo conocer este medio, el Presidente Boric tenía contemplado un hito relacionado al proyecto de cable submarino chino en la recta final de su administración.

Las reuniones de Judd con ministros

¿Con qué ministros se reunió el embajador Judd en la previa del inédito anuncio del gobierno de Trump? El 12 de febrero, el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd, sostuvo una reunión con la ministra de Defensa chilena, Adriana Delpiano. Según él mismo publicó en su cuenta de X, conversaron sobre que "los riesgos que vemos en cables submarinos chinos redundantes, cuando Chile ya cuenta con Humboldt".

Además, Judd enfatizó que “los datos seguros son fundamentales para afrontar juntos los desafíos regionales (.... Al seguir trabajando juntos, fortalecemos y protegemos a ambas naciones. Un componente crítico de esa seguridad compartida es la data“.

Estados Unidos y Chile somos socios estratégicos en defensa. El alcance y la profundidad de nuestra cooperación militar bilateral son significativos y mutuamente beneficiosos: nos permiten enfrentar las amenazas de seguridad que compartimos en la región y, al seguir trabajando… pic.twitter.com/JFgmd2jVnK — U.S. Ambassador to Chile (@USAmbCL) February 12, 2026

Ese mismo día, Judd tuvo un encuentro con el ministro de Seguridad Pública de Chile, Luis Cordero. Uno de los temas abordados, según el mismo embajador transparentó, fue la ciberseguridad. Además, dijo él, la reunión sirvió para “planificar la próxima etapa de nuestra colaboración con el equipo entrante (en referencia al gabinete de José Antonio Kast)”.

Fuentes de gobierno, aseguran que tras la cita con Judd y ante la alerta emitida por el diplomático, el ministro Cordero encargó una investigación a la Agencia Nacional de Ciberseguridad.

Quien también tuvo una bilateral con Judd fue el ministro de Transportes y Telecomunicaciones de Boric, Juan Carlos Muñoz. Fuentes

En el breve comunicado, la administración de Donald Trump aprovechó de repasar a la actual administración chilena. “En su ocaso, el legado del gobierno de Boric se verá aún más empañado por acciones que socavan la seguridad regional a expensas, en última instancia, del pueblo chileno”.

Junto con eso, Rubio, quien se espera que llegue al cambio de mando entre Boric y Kast, adelantó: “Esperamos con interés avanzar en las prioridades comunes, incluidas las que refuerzan la seguridad en nuestro hemisferio, con la próxima administración Kast”.

Hasta el cierre de esta edición, se esperaba que el futuro canciller de Kast, Francisco Pérez Mackenna, se pronunciara sobre la situación.

Además de la declaración, Rubio publicó en su cuenta de X: “La administración Trump continúa protegiendo la prosperidad económica de Estados Unidos garantizando la paz y la seguridad en nuestro hemisferio. Hoy, el Departamento de Estado tomó medidas para imponer restricciones de visas a los EE.UU. a funcionarios del gobierno chileno que actúan en contra de nuestros intereses y perjudican la seguridad regional“.

The Trump Administration continues to protect America’s economic prosperity by ensuring peace and security in our hemisphere. Today @StateDept is taking steps to impose U.S. visa restrictions on Chilean government officials who are working against our interests and harming… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) February 20, 2026

La magnitud de la crisis, rápidamente comenzó a levantar emplazamientos desde la oposición. El senador UDI Iván Moreira, quien preside la comisión de Relaciones Exteriores en la Cámara Alta, dijo que “esta es una situación extremadamente grave, y tiene que ser investigada y señalar quiénes son los responsables del gobierno chileno”.

“A nosotros nos parece preocupante que una situación de esta naturaleza le haga daño a Chile. Tenemos que ganarnos la confianza de Estados Unidos para fortalecer nuestras relaciones. Una vez que asuma el presidente Kast, tiene que ser una prioridad en la política exterior chilena”, agregó el senador.