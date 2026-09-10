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    Nueva York despliega 2.977 drones para recrear Torres Gemelas a 25 años del 11-S

    El homenaje se realizó durante la noche del miércoles, y cada luz representó a una víctima de los atentados del 11 de septiembre de 2001

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Bautizada como “2.977 luces sobre el puerto de Nueva York”, la exhibición contó con la colaboración de artistas, productores y miembros de la comunidad del 11-S, incluidos familiares de las víctimas, sobrevivientes y personal de primeros auxilios, según informó ABC7 New York.

    La presentación fue gratuita y se realizó antes de los actos previstos para el viernes 11 de septiembre, con la finalidad de transformar una cifra colectiva en el recuerdo individual de cada una de las personas fallecidas.

    Por este motivo, los drones no recrearon los edificios como una masa sólida, sino con puntos separados, con una luz por cada vida perdida en los ataques.

    Más sobre:ActualidadMundoNueva York11-STorres GemelasManhattan

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