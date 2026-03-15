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    Premios Oscars 2026: estos son las películas favoritas en la redacción de La Tercera

    Durante esta jornada se realizará la 98ª edición de los Oscars, ceremonia que es organizada por la Academia de Artes y Ciencias cinematográficas, que tendrá lugar en el Dolby Theatre de Los Ángeles.

    Por 
    Paula Morales
     
    Gerardo Aliaga

    El evento se transmitirá por la plataforma HBO Max y a través del canal TNT, a las 21:00 hrs. de nuestro país.

    Nuestros periodistas se animaron a apostar por sus películas favoritas.

    Más sobre:Premios Oscars 2026CineViral

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