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    Reforma al mercado de capitales: zoom a la propuesta del gobierno y sus alcances

    Facilitar el acceso a la vivienda y ampliar las fuentes de financiamiento de proyectos de inversión son parte de los ejes que tendrá la reforma al mercado de capitales que La Moneda planea ingresar al Congreso este miércoles. En el programa de streaming de La Tercera, 'Desde la Redacción', el exgerente de Inversiones y Financiamiento de Corfo, exgerente de finanzas corporativas de BancoEstado y vocero económico de Fábrica Chile, Francisco Meneses, ahondó -en conversación con Rodrigo Álvarez y Julio Nahuelhual- el por qué, según él, es necesaria esta medida y en qué pie la reciben los inversionistas.

    Alonso VatelPor 
    Alonso Vatel

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