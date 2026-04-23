Ricardo Solari: “Expresidente Boric tiene un rol en la capacidad de construir una alternativa política progresista”
El economista y exministro socialista, en conversación con Vanessa Azócar y Rodrigo Álvarez en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, analizó los desafíos de la oposición frente a la megarreforma del gobierno y la necesidad de buscar un "relato" en el nuevo ciclo político. En esa línea, planteó que el expresidente Gabriel Boric tiene un rol "en torno a la capacidad de construir una alternativa política progresista en Chile" y en "poner a disposición de los ciudadanos" su experiencia como ex Jefe de Estado. Revisa en el video el análisis completo.
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