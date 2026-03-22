Boric empieza a definir su futuro político

Casi dos meses antes del término del gobierno, la periodista y jefa de comunicaciones del entonces Presidente Gabriel Boric, Nicole Vergara, llegó a cotizar arriendos al edificio Pits, un moderno complejo que agrupa oficinas, minibodegas, espacios para eventos y hasta una sala de teatro, en pleno corazón del barrio Bellavista, frente al Parque Forestal y al río Mapocho.

La misión le había sido confiada directamente por Boric para que la realizara con reserva y discreción, en momentos en que el equipo del entonces presidente electo, José Antonio Kast, buscaba copar la agenda e instalar la idea de que llegaban con premura a hacerse cargo de un país en emergencia. Un mensaje que acentuaba el declive de una administración a la que le restaban apenas unas semanas para dejar La Moneda.

Pero esa mañana de enero el sigilo estuvo a punto de quedar en nada, cuando -según dos testigos-, Vergara se encontró en el hall del inmueble con los integrantes del canal de contenidos por streaming Fabuloso, cuyas oficinas están en el piso 7 del edificio Pits Núcleo Bellavista.

A la periodista no le quedó otra que reconocer que estaba mirando oficinas para cuando dejaran el gobierno. Pero insistió en que recién estaban dando los primeros pasos en la búsqueda de un lugar.

El domingo 15 de marzo, cuatro días después del término del gobierno de Boric, Vergara contactó al equipo del matinal por YouTube Una Mañana Fabulosa -que conducen los periodistas Humberto “Toti” Sichel, Paola Molina, Pía Pérez e Ignacio Lira- para anticiparles que al día siguiente difundirían un comunicado en el que anunciarían que el Presidente Boric “decidió conformar su espacio con miras a seguir aportando a Chile”, por lo que les confirmó que ya habían arrendado una de las oficinas del edificio Pits.

Santiago, 16 de marzo 2026. Ex Presidente Gabriel Boric Font arrienda oficina en Bellavista 77 donde conformará su equipo de trabajo Diego Martin/Aton Chile DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Un pequeño gesto, admiten en la productora, por no haber reventado la noticia antes, cuando la mayoría de los ministros del gabinete y en el propio partido de Boric desconocían por completo los planes que estaba trazando el entonces jefe de Estado con un reducido grupo de sus más cercanos asesores y amigos.

“ Las conversaciones comenzaron hace unos seis meses ”, relata uno de los pocos cercanos al exmandatario que participaron activamente en la “conceptualización” de este nuevo espacio, el que aún está en plena construcción y sobre el cual hay todavía distintas miradas, tanto sobre el rol que debe cumplir como también sobre el enfoque que debiera tener.

Pero no fue sino hasta enero cuando el entonces presidente “ entendió que era algo necesario y básico el contar con una estructura mínima que le permitiera seguir trabajando ya desde un rol de expresidente , que coordinara su agenda, sus intervenciones en la prensa, las numerosas invitaciones al extranjero que ya ha recibido y que, además, sirviera de espacio físico donde juntarse para delinear el esquema de una estructura mayor, destinada a levantar proyectos y generar contenidos más amplios en algunas áreas específicas que aún se tienen que definir”, señala un amigo y colaborador de Boric.

Prácticamente el mismo recorrido que hizo Michelle Bachelet en 2018, cuando a fines de marzo instaló primero una oficina como expresidenta y cinco meses después, en agosto de ese mismo año, inauguró en el mismo lugar la fundación Horizonte Ciudadano.

Arriendo por un año

En el caso de la oficina de Boric, algunos de los involucrados en estas conversaciones se enteraron recién esta semana de que el exmandatario ya había firmado el compromiso de arriendo por un año por una de las pequeñas oficinas del cuarto piso del edificio Pits Núcleo Bellavista.

Se trata de un espacio abierto, prácticamente sin muros divisorios interiores, de 28 metros cuadrados útiles y con un solo baño. Según avisos publicados en los últimos meses, los arriendos partían en 25 UF mensuales, casi un millón de pesos. Y aunque en el mismo edificio hay oficinas más amplias -de 161 metros cuadrados a 199 metros cuadrados útiles, cuyo arriendo va de las 144 UF mensuales ($ 5.737.208) a las 179 UF mensuales ($ 7.131.668)-, optaron por las más pequeñas para esta primera etapa.

Allí se instalará Boric junto a sus primeros fichajes: la periodista Nicole Vergara, y la exadministradora de La Moneda Antonia Illanes, quienes lo asesoran desde la época en que era diputado por Magallanes, por lo que pertenecen a su círculo de máxima confianza.

Nicole Vergara estuvo a cargo de la búsqueda de las nuevas oficinas del expresiente Gabriel Boric.

Tanto el costo del arriendo de la nueva oficina como el salario de Vergara e Illanes serán pagados por la tesorería del Senado, con cargo a la asignación mensual que tienen por ley los expresidentes de la República para el funcionamiento de sus instalaciones y cuyo tope es de cerca de ocho millones 500 mil pesos mensuales. Además, cuenta con otra asignación para traslados dentro del territorio nacional, con un tope de más de un millón ochocientos mil pesos, y una pensión vitalicia como exmandatario de $7.300.000 bruto.

Más que el precio -señalan amigos del exmandatario- fue la ubicación y la buena conectividad a través de autopistas y el Metro con San Miguel -la comuna donde vive actualmente- y con el centro de Santiago lo que lo llevó a decidirse por este edificio. Además, está emplazado en un barrio que Boric conoce muy bien: a solo una cuadra de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, donde estudió, y muy cerca del barrio donde vivió en sus primeros años como parlamentario. Familiares del expresidente ya han visitado el lugar.

Pese a eso, en el entorno de Boric hay algunos que esperan que sea un lugar transitorio, a la espera de trasladarse más adelante a otro lugar “donde pasen más cosas” y tenga más espacio para albergar equipos más grandes.

Algo que recién comenzarán a discutir la primera semana de abril, cuando tras retornar de un breve descanso -que incluyó un viaje de Boric a Magallanes junto a su familia, donde pasó unos días en Tierra del Fuego- comiencen a producirse varias reuniones claves para definir con más detalle si en paralelo a la oficina del expresidente se crea una fundación y los alcances que podría tener esta instancia.

Sería la primera vez que conversen en conjunto varios de los que, de manera aislada, han estado trabajando con el exmandatario en el prediseño de esta nueva plataforma. Entre ellos figuran Pablo Zamora, director de Fundación Chile y excofundador The Not Company, una de las startups biotecnológicas de mayor crecimiento en Latinoamérica; el exministro Giorgio Jackson, el exdirector de Corfo José Miguel Benavente, Antonia Illanes y la exministra y exasesora del Segundo Piso Aisén Etcheverry, entre otros.

26/12/2024 - Antonia Illanes Riquelme - Mario Tellez / La Tercera MARIO TELLEZ

Cada uno de ellos le ha entregado a Boric su propia visión sobre lo que debería ser esta nueva plataforma y cómo debería proyectarse el progresismo a futuro. Y no todos tienen la misma mirada. Mientras unos plantean que la fundación debería realizar una defensa cerrada del legado, otros apuntan a otros temas.

Ese es el caso de Zamora, quien ha empujado -cuentan en el entorno del expresidente- que la nueva fundación no esté orientada a hacer meros análisis de coyuntura, ni a convertirse en un semillero de polémicas políticas pequeñas o un centro de estudios partidista.

Por el contrario, en la oposición aseguran que el fundador de NotCo defiende que la ciencia y la tecnología son la única vía para que Chile alcance el desarrollo. Y que, por eso, la estructura debiese estar centrada en la innovación tecnológica.

Este planteamiento -una de las miradas que está sobre la mesa para la fundación de Boric- incluye además la idea de que sea un espacio abierto, que exceda los límites del Frente Amplio, y que se base en una mirada autocrítica de la gestión de su gobierno.

Desde ese partido, sin embargo, algunos dirigentes esperan que el expresidente tenga un rol más activo en los procesos de convergencia y unidad de la izquierda para disputar el poder.

“Un eje central es que el expresidente pueda seguir aportando, en los tiempos que él estime pertinente, a las iniciativas y abrir debates que estén vinculados al servicio público y poder construir unidad del progresismo”, sostiene la diputada frenteamplista Constanza Schonhaut.

La parlamentaria, quien es cercana a Boric, señala que el exmandatario acostumbra fijarse objetivos y luego define la forma de llevarlos adelante. Ahora con su oficina y el diseño que está analizando para lo que será una futura fundación ocurre lo mismo. “Primero definirá los objetivos y cuál es el trabajo que quiere desarrollar, y en base a eso va a generar un diseño y la estructura”, acota.

Y es poco lo que Boric ha deslizado hasta ahora sobre lo que piensa hacer de aquí en adelante.

“La política es mi oficio. Tengo la convicción de que cuando la política se hace bien, de buena fe, cuando uno se rodea de buenos equipos, cuando se tiene sustento, se puede cambiar para mejor la vida de las personas, como creo y tengo la convicción de que hemos hecho en Chile. Por lo tanto, voy a seguir trabajando en esto. Ahora, la política son proyectos colectivos, yo no voy a salir (de La Moneda) con la ambición de volver en cuatro, ni en ocho, ni en 12 años. No me voy con una ambición personal (...). Además, creo que hay tremendos liderazgos en el progresismo en Chile. No me cabe ninguna duda de que van a ser alternativa más adelante”, dijo Boric al ser entrevistado por don Francisco para el programa Las Caras de La Moneda, a tan sólo dos días de dejar el gobierno.

Ex asesores del exmandatario afirman que la oficina del expresidente tendrá entre sus tareas prioritarias el coordinar la agenda internacional de Boric, donde es clave la articulación con otros líderes progresistas, como los presidentes Lula da Silva (Brasil), Yamandú Orsi (Uruguay), Gustavo Petro (Colombia) y el jefe del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, para hacer frente al avance de la ultraderecha a nivel mundial.

“Parte de lo que construyó como activo personal durante los cuatro años de gobierno fue construir una buena imagen hacia afuera”, reconoce la diputada frenteamplista Constanza Schonhaut.

Entre los exasesores del Segundo Piso aseguran que Boric es consciente de la importancia que tiene el preservar las instituciones, entre ellas la figura de los expresidentes, por lo que se cuidará de no entrar en las pugnas políticas menores.

“Boric no puede cumplir un rol contingente, de estar defendiendo las políticas públicas que implementó su gobierno. Pero la gente que estuvo en el gobierno, quienes están en los partidos, los parlamentarios progresistas, todos ellos tenemos una obligación de resguardar aquello en lo que avanzó el país, en lo que es bueno para las chilenas y chilenos”, señala una exasesora del exmandatario.