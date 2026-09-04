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    Sala de Pauta | Ignacio Walker sobre Bachelet y la ONU: “Está haciendo algo que nace de las convicciones, no de la calculadora”

    En el sexto capítulo de Sala de Pauta, el panel de editores de La Tercera analizó el complejo escenario que enfrenta la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas. El excanciller Ignacio Walker cuestionó la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirarle el respaldo y abordó las razones que podrían llevar a la expresidenta a mantenerse en carrera.

     

    La candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de Naciones Unidas atraviesa un momento decisivo. Tras dos sondeos informales en el Consejo de Seguridad y en medio de dudas sobre los apoyos que podría reunir, el debate ya no pasa solo por sus posibilidades de éxito, sino también por cuánto sentido tiene mantenerse en competencia y qué podría venir después para la expresidenta.

    Ese fue el eje del sexto capítulo de Sala de Pauta, donde el panel de editores de La Tercera analizó el difícil escenario que enfrenta la candidatura, el impacto de la decisión del gobierno de José Antonio Kast de retirarle el respaldo y las responsabilidades políticas que podrían abrirse si finalmente no prospera.

    El panel de editores también puso el foco en el origen político de la candidatura y en el costo que podría tener su desenlace tanto para el gobierno de Gabriel Boric como para el de José Antonio Kast. La conversación abordó las dificultades que generó la falta de un respaldo transversal desde el inicio, el impacto de que Chile retirara posteriormente su apoyo y la posibilidad de que una eventual derrota termine abriendo una disputa sobre responsabilidades políticas.

    El invitado de este episodio fue el excanciller Ignacio Walker, integrante del consejo asesor de la candidatura de Bachelet. Walker cuestionó la explicación de que el gobierno haya retirado su respaldo debido a sus escasas posibilidades de éxito.

    Esta es una explicación ex post muy poco creíble”, sostuvo, y planteó que la decisión tuvo un fundamento político. Según relató, en sus conversaciones internacionales aparece de manera recurrente una misma pregunta: “Explíqueme usted cómo es posible que el Gobierno de Chile le haya quitado el patrocinio a la candidatura de Chile”.

    Para Walker, el Presidente “arriesga mucho” con esa decisión, porque a su juicio se aparta de una tradición chilena de continuidad en política exterior más allá de los cambios de gobierno. También defendió la importancia que tendría para Chile contar con una figura de ese nivel en Naciones Unidas y sostuvo que el país dispone de un importante “soft power”, construido a partir de su trayectoria diplomática y republicana.

    Otro de los principales temas fue hasta dónde debería insistir Bachelet si los próximos sondeos siguen siendo desfavorables. Walker evitó recomendar públicamente una decisión concreta, pero destacó la energía que ha visto en la expresidenta durante los últimos meses y planteó que su candidatura no puede leerse solo desde una lógica electoral. “Ella está haciendo algo que nace de las convicciones, no de la calculadora”, afirmó, aludiendo a su defensa del multilateralismo, el derecho internacional, los derechos humanos y la solución pacífica de las controversias.

    La conversación también abordó qué podría venir para Bachelet si finalmente no llega a la Secretaría General de la ONU. Walker reivindicó el papel de los expresidentes y sostuvo que ninguno “se ha ido para la casa”. A su juicio, Bachelet todavía puede cumplir un rol relevante tanto en política interna como internacional.

    Sala de Pauta es un videopodcast exclusivo para suscriptores de La Tercera, en el que periodistas, editores e invitados analizan los temas que marcan la agenda y los suscriptores participan enviando sus preguntas para cada capítulo.

    Más sobre:VideopodcastSala de PautaPolíticaIgnacio WalkerEstrecho de MagallanesBacheletOnuSecretaria General de la ONUCandidatura de Bachelet

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