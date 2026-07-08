Tensión en el PS: Paulina Vodanovic encara a Daniella Cicardini en el Senado tras cruce por megarreforma

La timonel socialista fue captada encarando a su par y lo que comenzó como un tenso debate legislativo terminó por trasladar la fricción directamente a los pasillos del Senado.

Si bien el registro no revela los detalles de la conversación, en las imágenes se observa cómo Cicardini se levanta para ponerse de frente a Vodanovic. Luego, regresa a su asiento visiblemente molesta.