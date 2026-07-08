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    Tensión en el PS: Paulina Vodanovic encara a Daniella Cicardini en el Senado tras cruce por megarreforma

    Luego de que la senadora socialista Daniella Cicardini acusara a la presidenta del partido, de buscar un acuerdo a espaldas de la colectividad con el ministro de Hacienda Jorge Quiroz, Vodanovic no sólo respondió con una declaración pública.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    La timonel socialista fue captada encarando a su par y lo que comenzó como un tenso debate legislativo terminó por trasladar la fricción directamente a los pasillos del Senado.

    Si bien el registro no revela los detalles de la conversación, en las imágenes se observa cómo Cicardini se levanta para ponerse de frente a Vodanovic. Luego, regresa a su asiento visiblemente molesta.

    Más sobre:Actualidad de Chile y el mundoNacionalPolíticaPartido Socialista

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