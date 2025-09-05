“¿Todos somos bots o no?“: Kast volvió a apuntar a Jara por reportaje que sindica “red de bots”

Durante la noche del jueves en un mitin con sus adherentes en Talca, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, volvió a referirse al reportaje televisivo que acusa que hay una red organizada en redes sociales que ataca a sus rivales en la carrera hacia La Moneda.

“¿Todos somos bots o no?”, ironizó el republicano, quien luego apuntó contra la abanderada oficialista, Jeannette Jara (PC). “Nosotros no necesitamos que algún pariente nos defienda, invente mentiras”, dijo.

Horas antes de la alocución de Kast, Chilevisión descartó que Sergio Jara, hermano de la candidata, trabaje en el área de investigación del canal, como previamente había deslizado el exdiputado.