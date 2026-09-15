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    Trump llama a CEO de Nvidia en pleno evento y tilda de “engaño” los temores por desarrollo de la IA

    Una sorpresiva llamada interrumpió una presentación en vivo del CEO de Nvidia, Jensen Huang, por lo que puso al presidente de Estados Unidos en altavoz.

    Paula MoralesPor 
    Paula Morales

    Jensen Huang, director ejecutivo de Nvida, estaba en plena conferencia de inversores de tecnología en Los Ángeles, llamada All-In Summit -abordando el pedido de Dario Amodei de frenar el ritmo de la inteligenncia artificial-, cuando le sonó el teléfono: era el presidente de EE.UU., Donald Trump.

    Huang, en vez de cortar, pidió un micrófono para que el mandatario estadounidense pudiera intervenir, y en su alocución, calificó los temores sobre la inteligencia artificial como un “engaño”.

    Así, agregó que “los robots no van a apoderarse del mundo” y que los centros de datos son “el petróleo de los próximos 20, 25 años”, y que Estados Unidos no cederá terreno frente a China.

    Más sobre:ActualidadMundoIANvidiaInteligencia ArtificialDonald Trump

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