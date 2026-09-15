Trump llama a CEO de Nvidia en pleno evento y tilda de “engaño” los temores por desarrollo de la IA

Jensen Huang, director ejecutivo de Nvida, estaba en plena conferencia de inversores de tecnología en Los Ángeles, llamada All-In Summit -abordando el pedido de Dario Amodei de frenar el ritmo de la inteligenncia artificial-, cuando le sonó el teléfono: era el presidente de EE.UU., Donald Trump.

Huang, en vez de cortar, pidió un micrófono para que el mandatario estadounidense pudiera intervenir, y en su alocución, calificó los temores sobre la inteligencia artificial como un “engaño”.

Así, agregó que “los robots no van a apoderarse del mundo” y que los centros de datos son “el petróleo de los próximos 20, 25 años”, y que Estados Unidos no cederá terreno frente a China.