SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Branded

    Agricultura regenerativa: las prácticas que están transformando las lecherías del país

    Productores lecheros, en alianza con Nestlé Chile, avanzan en la implementación de modelos productivos que restauran los suelos, reducen emisiones y fortalecen la sostenibilidad de la industria láctea nacional.

     
    Agricultura regenerativa: las prácticas que están transformando las lecherías del país

    La agricultura regenerativa se ha consolidado como un sistema agroalimentario clave para proteger y restaurar las tierras de cultivo y sus ecosistemas, al tiempo que fortalece la resiliencia frente al cambio climático y promueve el bienestar de las comunidades vinculadas a la producción de materias primas.

    En este contexto, Nestlé Chile reconoció y entregó fondos a productores lecheros que han destacado por la implementación de prácticas regenerativas en sus predios. Desde la compañía subrayaron que los avances logrados han sido fundamentales para avanzar hacia su meta global de reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y alcanzar la carbono neutralidad al 2050.

    “Gracias al compromiso de más de 180 productores de leche fresca que están implementando estas prácticas, y con la asesoría técnica de INIA, entre otros estamentos técnicos, hoy podemos decir que más del 80% de los volúmenes de leche que recibimos proceden de agricultores que implementan prácticas de agricultura regenerativa”

    Rodrigo Camacho, presidente ejecutivo de Nestlé Chile

    Entre los casos más ilustrativos destaca el fundo El Risquillo, de Agrícola Ancali en Los Ángeles, perteneciente al productor Pedro Heller, cuyos avances lo posicionan como la lechería más avanzada de Sudamérica en esta materia.

    “El caso de Ancali ha sido sobresaliente, ya que logra evitar el uso de fertilizantes químicos a través de la reincorporación de los residuos sólidos animales al suelo como nutrientes naturales, evitando la liberación de óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero más dañinos para el planeta”.

    Enrique Vega, gerente de Política Agropecuaria de Nestlé Chile

    Inédito proyecto de economía circular en lecherías

    Como parte de su estrategia para fortalecer una cadena de valor más sostenible en la industria lechera, Nestlé Chile anunció además el inicio de un proyecto piloto de economía circular, desarrollado en alianza con la empresa Virutex. La iniciativa contempla la recolección de plásticos utilizados en los procesos productivos de las lecherías, los que posteriormente serán transformados en nuevos productos destinados a los consumidores.

    “Estamos recuperando los plásticos generados en los distintos campos asociados a Nestlé en la región de Los Lagos. Con esta colaboración esperamos seguir apoyando la industria agrícola en la gestión de los residuos, fortaleciendo la economía circular de los plásticos”

    Alejandra Duranti, gerente corporativa de Sustentabilidad de Virutex-Ilko
    Más sobre:Agricultura regenerativaAzertabranded pulso

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Lo más leído

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Por qué parte de los pacientes renales muere de enfermedades cardíacas, según una investigación

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Anuncian un sistema frontal para la zona central: cuándo llega la lluvia a la Región Metropolitana

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Servicios

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 3 de febrero en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Estas son las comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Confirman cuándo se publicarán los resultados del Subsidio Eléctrico: estos son los montos del beneficio

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad
    Chile

    Presidente Boric prepara gira por Región de Aysén con foco en seguridad, salud y conectividad

    Kast llega a Bruselas y se reúne con líder del partido VOX: también alista encuentros con Viktor Orbán y Giorgia Meloni

    Tercera y cuarta fase del plan de recuperación del barrio Meiggs: instalarán nuevas rejas contra comercio ambulante

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile
    Negocios

    Telefónica sale de compras en el Reino Unido y en el medio del proceso de venta de su operación en Chile

    TDLC levanta restricciones históricas a VTR tras constatar cambios profundos en el mercado de la TV pagada

    FNE inicia investigación sobre la adquisición de Sky por parte de Abra: grupo espera visto bueno para noviembre

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela
    Tendencias

    Quién es Daniella Cabello, hija de Diosdado Cabello nombrada ministra de Turismo en Venezuela

    Xiaomi estrena en Chile sus nuevas gafas inteligentes de audio: prometen 13 horas de música y diseño modular

    Por qué el virus Nipah es tan peligroso y mortal, según un especialista en enfermedades infecciosas

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia
    El Deportivo

    “Que ningún país pueda ser vetado del fútbol”: presidente de la FIFA propone levantar el castigo a Rusia

    Una reacción en cadena hasta el caos en el Nacional: por qué la U no apeló al castigo de la ANFP contra 3.327 hinchas

    Las cinco figuras de la NBA que pueden cambiar de equipo antes del cierre de mercado

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla
    Finde

    Cómo es Maillard, el restaurante en el que cada una de las preparaciones pasa por la parrilla

    Bierfest Kunstmann 2026: el espíritu de Múnich aterriza en Valdivia

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”
    Cultura y entretención

    Antonella Sigala: “Se mira mi proyecto como algo muy de nicho y yo tenía la duda de qué tan de nicho es realmente”

    Confirman los teloneros para los tres conciertos de Chayanne en Chile

    El rey del pop llega al cine: qué se sabe de la biopic de Michael Jackson (y su fecha de estreno en Chile)

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein
    Mundo

    Bill y Hillary Clinton aceptan testificar ante el Congreso de EEUU por el caso Epstein

    Fracasa alto al fuego negociado por Trump entre Rusia y Ucrania: Moscú ataca con drones y misiles a Kiev

    Trump amenaza con demandas contra la “izquierda radical” tras vincularlo con Epstein y niega nuevamente haber visitado su isla privada

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?
    Paula

    Vacaciones y familias ensambladas: ¿Cómo se construyen los acuerdos?

    Tejiendo oportunidades: La iniciativa que impulsa la independencia de mujeres a través del tejido

    Paula Dinamarca, actriz: “Para una trans todo es político”