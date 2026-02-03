Agricultura regenerativa: las prácticas que están transformando las lecherías del país

La agricultura regenerativa se ha consolidado como un sistema agroalimentario clave para proteger y restaurar las tierras de cultivo y sus ecosistemas, al tiempo que fortalece la resiliencia frente al cambio climático y promueve el bienestar de las comunidades vinculadas a la producción de materias primas.

En este contexto, Nestlé Chile reconoció y entregó fondos a productores lecheros que han destacado por la implementación de prácticas regenerativas en sus predios. Desde la compañía subrayaron que los avances logrados han sido fundamentales para avanzar hacia su meta global de reducir en un 50% las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030 y alcanzar la carbono neutralidad al 2050.

“Gracias al compromiso de más de 180 productores de leche fresca que están implementando estas prácticas, y con la asesoría técnica de INIA, entre otros estamentos técnicos, hoy podemos decir que más del 80% de los volúmenes de leche que recibimos proceden de agricultores que implementan prácticas de agricultura regenerativa” Rodrigo Camacho, presidente ejecutivo de Nestlé Chile

Entre los casos más ilustrativos destaca el fundo El Risquillo, de Agrícola Ancali en Los Ángeles, perteneciente al productor Pedro Heller, cuyos avances lo posicionan como la lechería más avanzada de Sudamérica en esta materia.

“El caso de Ancali ha sido sobresaliente, ya que logra evitar el uso de fertilizantes químicos a través de la reincorporación de los residuos sólidos animales al suelo como nutrientes naturales, evitando la liberación de óxido nitroso, uno de los gases de efecto invernadero más dañinos para el planeta”. Enrique Vega, gerente de Política Agropecuaria de Nestlé Chile

Inédito proyecto de economía circular en lecherías

Como parte de su estrategia para fortalecer una cadena de valor más sostenible en la industria lechera, Nestlé Chile anunció además el inicio de un proyecto piloto de economía circular, desarrollado en alianza con la empresa Virutex. La iniciativa contempla la recolección de plásticos utilizados en los procesos productivos de las lecherías, los que posteriormente serán transformados en nuevos productos destinados a los consumidores.