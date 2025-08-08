Changan Group introduce oficialmente en Chile la marca Deepal y su innovadora tecnología eléctrica de rango extendido

Tras la exitosa presentación de su nueva estrategia con la que busca convertirse en un referente en electromovilidad en el país, Changan Group -uno de los cuatro principales grupos automovilísticos chinos, que tiene más de 40 años de experiencia en la producción y desarrollo automotriz, y que hasta abril de 2024 acumulaba más de 26 millones de unidades vendidas en el mundo- estrenó oficialmente en Chile su marca Deepal, firma pionera en el sector de vehículos de nuevas energías (NEV) en China y la primera enfocada en vehículos NEV del conglomerado.

Esta es la segunda marca de Changan Group presente en Chile, conglomerado que inició sus operaciones en el país en 2008 con su marca homónima, la que rápidamente se posicionó como uno de las líderes del origen y que, gracias a su calidad, innovación y fiabilidad fue elegida como Mejor Marca 2023 por parte de la prensa especializada, mientras que su exitoso SUV UNI-T recibió el galardón al Mejor Diseño 2023 por su diseño futurista y revolucionario. Modelo que además fue ampliamente elogiado por los medios dada su combinación de diseño de vanguardia, seguridad, confort y tecnología, que incluye asistencia a la conducción semiautónoma de nivel 2 y estacionamiento autónomo APA 5.0, entre otros.

Como parte del evento de lanzamiento de Deepal en Chile, el fabricante también inauguró su nuevo showroom en Movicenter, el que tiene un salón de ventas de 250 m2 dedicado exclusivamente a modelos de nuevas energías de Deepal, Changan y AVATR, marca que debutará en el país durante el segundo semestre de 2025.

El debut

La aventura de Deepal en Chile comenzó con la introducción de su modelo S07, el primero de una gama con la que Changan Group busca ir un paso más allá y liderar la transición hacia la electromovilidad, ofreciendo vehículos más sustentables, inteligentes, seguros y conectados, además de su innovadora tecnología de rango extendido enchufable (REEV).

Se trata de un SUV que llegó en dos versiones: una 100% eléctrica (EV) y otra eléctrica de rango extendido (REEV), que viene a solucionar una de las principales barreras de entrada al segmento de vehículos BEV, al ofrecer una alternativa más asequible y flexible, que cuenta con mayor autonomía y con todas las prestaciones de un auto de vanguardia.

La primera cuenta con una batería de 79,97 kWh ternaria de litio, desarrollada por CATL – empresa china líder en tecnología de batería de iones de litio que se especializa en la fabricación de baterías para vehículos eléctricos y sistemas de almacenamiento de energía-, y entrega 215 hp y 320 Nm de torque, a la vez que ofrece una autonomía de hasta 560 kilómetros según el ciclo NEDC. El proceso de carga de ésta tarda 14,5 horas con un cargador de velocidad media (hasta 7 kW) y 1,6 horas con uno ultra rápido de hasta 93 kW.

En tanto, la variante de rango extendido llega para remecer el segmento con una solución pionera, que combina un motor eléctrico con otro a bencina de 1.5 litros que solo se utiliza para cargar la batería, pero que además es enchufable. Aportando así lo mejor de ambos mundos, ya que ofrece una gran experiencia de conducción gracias a sus 235 hp y 320 Nm de par motor, y una autonomía de hasta 1.170 kilómetros con ambos motores en funcionamiento (185 kilómetros en modo solo eléctrico) según el ciclo NEDC.

Su batería de fosfato de hierro y litio tiene una capacidad de 31,74 kWh y tarda 4,5 horas en recargarse con una carga media (hasta 7 kW) y solo 38 minutos con una ultra rápida de hasta 93 kW. El depósito de combustible de su motor a combustión, en tanto, es de 45 litros.

Ambas versiones transmiten toda la potencia al eje trasero a través de una caja automática y aceleran de 0 a 100 km/h en 7,9 segundos. A lo que suman dirección asistida eléctricamente con tres modos de manejo (Normal, Eco y Sport), suspensión delantera tipo McPherson y trasera independiente Multi Link, además de frenos de discos en ambos ejes.

Estilo europeo

Changan Deepal S07 es un SUV de 4.750 mm de largo, 1.930 mm de ancho y 1.625 mm de alto, que se caracteriza por su diseño moderno y deportivo creado en el centro de diseño que el fabricante tiene en Turín (Italia).

En su frontal destacan sus estrechos faros led horizontales y las amplias tomas de aire. De perfil, la silueta es estilizada, con líneas limpias pero muy marcadas, que terminan en una línea de techo sutilmente inclinada y un pequeño alerón, mientras que la zaga luce ancha y vanguardista, llamando la atención los grupos ópticos unidos a través de una tira led que se extiende a todo lo ancho de la parte trasera.

A esto suma detalles como puertas sin marco, manillas integradas y llantas de aluminio bitono aro 20 que realzan esta apariencia moderna y deportiva.

El habitáculo saca partido de los 2.900 mm de batalla para ofrecer un amplio y cómodo espacio a sus cinco ocupantes, así como un maletero con 445 litros de capacidad de carga (la versión EV tiene también un maletero delantero de 125 litros).

Todo esto con un diseño minimalista, elegante y moderno orientado hacia el conductor, al que suma materiales y terminaciones de gran calidad y muy agradables al tacto.

Ambas versiones comparten además un completo equipamiento de confort que incluye sistema de partida inteligente sin botón de encendido, climatizador bizona, sistema de purificación de aire, aire acondicionado en plazas traseras con panel de control, cargador inalámbrico rápido (40W), sistema de infoentretenimiento con pantalla táctil de 15,6” con giro automático de reconocimiento de usuario, cámara interior, control de gestos (foto, play/pausa música, contestar/colgar llamada), dos cargadores USB-A y uno USB-C; asientos delanteros eléctricos y calefactados, espejo retrovisor antiencandilamiento, sistema de audio de alta fidelidad con 14 altavoces, sunroof panorámico, portalón automático, espejos laterales abatibles eléctricamente y luces led con función Follow Me Home y sensor de lluvia.

La seguridad es otro de los puntos altos del Deepal S07, ya que las dos versiones incorporan Head Up Display, asistentes de arranque en pendiente (HHC) y frenado (BA); cámara 540° con simulación 3D, control de descenso (HDC), grabador de video digital, sensores delanteros y traseros, además de un sistema de alerta acústica del vehículo (AVAS) y seis airbags.

A todo esto suma una completa suite de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) que incluyen: control crucero adaptativo, advertencia de colisión frontal (FCW), frenado autónomo de emergencia (peatones, ciclistas), alertas de salida de carril (LDW) y de tráfico cruzado trasero (RCTA); freno de tráfico cruzado trasero (RCTB), asistentes de mantenimiento de carril (LKA), de cambio de carril y de mantenimiento de carril de emergencia (ELKA); advertencia de colisión trasera (RCW), centrado de carril (LCC), asistente de tráfico (TJA), luces altas automáticas (HBA) y detector de punto ciego (BSD).

“En Changan Group estamos muy contentos de presentar oficialmente en Chile el Deepal S07, el primer modelo de una amplia gama que lanzaremos en los próximos meses, y nuestra innovadora tecnología de rango extendido enchufable (REEV), la que no solo aporta grandes beneficios en términos de autonomía, sino que además nos permitirá liderar la transición hacia la electromovilidad en el país”, explicó Pablo Hube, Gerente Changan Chile.

Changan Deepal S07 está disponible a la venta en siete colores (esmeralda, perla, medianoche, grafito, lima, cielo y cobre) con una lista de precios que parte en los $29.990.000 de la versión REEV y cierra en los $35.990.000 de la BEV (precios incluyen bonos de lanzamiento y financiamiento). Su garantía, en tanto, es de cinco años o 150.000 kilómetros, y de 8 años o 150.000 kilómetros para las partes del circuito eléctrico (batería, tracción, módulo DM, módulo MCU y módulo VCU), lo que suceda primero en ambos casos.