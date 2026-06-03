Más allá de los años, Capítulo 9: El aprendizaje como motor de una vida activa

“La longevidad es una de las transformaciones más grandes del siglo, sino la más importante”, dice Macarena Rojas, directora ejecutiva del Centro UC Estudios Vejez y Envejecimiento.

¿La razón? “Por primera vez en la historia tendremos que prepararnos para vivir, con facilidad, hasta los 80, 90 e incluso más de 100 años. La educación, entonces, se está transformando en una herramienta fundamental para reinventarnos y repensarnos”, afirma la especialista, invitada del noveno episodio de “Más allá de los años”, videopodcast creado por Educa Impacto con el apoyo de Caja Los Andes, que busca reflexionar en la vivencia de la longevidad a través de la mirada de distintos expertos.

Si antes la formación ya era considerada un aspecto importante a la hora de vivir un envejecimiento activo, ahora es un pilar fundamental en un mundo que exige estar al día en distintos conocimientos y habilidades para desenvolvernos en el trabajo y la vida cotidiana.

“Antes el ámbito de la educación de las personas mayores estaba muy limitada, pero eso ha cambiado”, agrega Ivanoa Ferrando, gerente corporativo de Beneficios Sociales y Productos Financieros de Caja Los Andes y también invitada al programa, quien pone como ejemplo los cursos que esta institución ha desarrollado junto a la UC, que tocan temas como la alfabetización digital y el uso de inteligencia artificial.

En la última década, el número de personas mayores que demandan espacios de formación en las universidades ha crecido en más de un 300%, y por eso, este tema también toca el presente y futuro de las entidades de educación superior, que han debido adaptar su oferta: ahora, además de los programas de pregrado también se pueden encontrar múltiples ciclos de formación continua.

Como dicen ambas invitadas, estudiar después de los 50 años tiene muchos beneficios, que parten a nivel cognitivo y también repercuten en la autoimagen de las personas, que se sienten con más herramientas para enfrentar la vejez de forma autónoma.

Te invitamos a revivir el nuevo capítulo de Más allá de los años en este video, o bien en los canales de YouTube de Caja Los Andes y de La Tercera.