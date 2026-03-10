SUSCRÍBETE
    Qué mirar antes de invertir en un departamento: las claves que recomiendan los expertos

    En un escenario donde las inversiones tradicionales presentan mayor volatilidad y el acceso a la vivienda sigue siendo un desafío para muchos hogares, la inversión en departamentos continúa consolidándose como una de las alternativas más atractivas para generar ingresos y construir patrimonio en el largo plazo.

    Sin embargo, comprar una propiedad con fines de inversión no es lo mismo que adquirir una vivienda para vivir. La rentabilidad dependerá de múltiples factores, como la ubicación, la demanda de arriendo, los costos asociados y la correcta administración del activo.

    Según explican desde Assetplan, empresa especializada en arriendo y administración de propiedades, una decisión informada puede marcar la diferencia entre una inversión rentable y una que termine generando costos inesperados.

    Para quienes están evaluando entrar al mercado inmobiliario, los especialistas recomiendan analizar una serie de variables clave antes de tomar la decisión.

    1. Analizar la ubicación y la demanda de arriendo

    Uno de los factores más determinantes para la rentabilidad de una propiedad es su ubicación. Departamentos cercanos a transporte público, universidades, centros de trabajo y servicios suelen presentar mayor demanda de arriendo y menores periodos de vacancia.

    En ciudades como Santiago, comunas con buena conectividad y acceso a servicios mantienen un flujo constante de arrendatarios, lo que puede ayudar a asegurar ingresos más estables para el inversionista.

    Quienes quieren profundizar en este tema pueden revisar la guía completa para invertir en departamentos, donde se explican las principales variables que influyen en la rentabilidad de este tipo de activos.

    2. Evaluar la rentabilidad real de la inversión

    Otro aspecto clave es calcular correctamente la rentabilidad esperada. Esto implica considerar no solo el valor del arriendo mensual, sino también otros factores como gastos comunes, mantenciones, periodos sin arrendatario y costos de administración.

    Muchos inversionistas cometen el error de evaluar únicamente el precio de compra del inmueble, sin proyectar el comportamiento del arriendo en el tiempo ni los costos asociados a la gestión de la propiedad.

    Para quienes están evaluando opciones de inversión inmobiliaria, existen herramientas y análisis que permiten proyectar escenarios de rentabilidad antes de comprar una propiedad.

    3. Evitar errores comunes al invertir

    Aunque el mercado inmobiliario suele percibirse como una inversión segura, existen errores frecuentes que pueden afectar significativamente los resultados.

    Entre los más comunes se encuentran comprar en zonas con baja demanda de arriendo, subestimar los costos de mantención o no considerar periodos de vacancia entre arrendatarios.

    También es habitual que algunos inversionistas no analicen adecuadamente el perfil de arrendatarios potenciales del sector, lo que puede generar rotación frecuente o dificultades para arrendar la propiedad.

    Quienes quieren evitar estos problemas pueden revisar los principales errores al invertir en propiedades, que suelen repetirse entre inversionistas primerizos.

    4. Pensar en el largo plazo

    La inversión inmobiliaria suele ser una estrategia patrimonial de mediano o largo plazo. Por eso, los especialistas recomiendan evaluar no solo la rentabilidad inmediata, sino también el potencial de valorización de la propiedad en el tiempo.

    Factores como el desarrollo urbano del sector, nuevos proyectos de infraestructura o mejoras en conectividad pueden influir en el valor futuro del inmueble.

    Además, una correcta administración del arriendo puede contribuir a mantener la ocupación de la propiedad y reducir riesgos asociados a morosidad o vacancia.

    Para quienes están comenzando en este mundo, también existen recomendaciones prácticas sobre cómo y dónde invertir en propiedades que ayudan a tomar decisiones más informadas.

    Tres consejos clave para quienes quieren comenzar a invertir

    Los especialistas coinciden en que invertir en propiedades puede ser una excelente herramienta para construir patrimonio, siempre que se analice correctamente el mercado y se cuente con información adecuada.

    Entre las recomendaciones más relevantes destacan:

    • Analizar la demanda real de arriendo en la zona.
    • Evaluar todos los costos asociados a la propiedad.
    • Contar con una gestión profesional que facilite la administración del arriendo.
