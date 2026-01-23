Admisión en Pedagogías

SEÑOR DIRECTOR:

En las cifras de seleccionados a la universidad este año, la admisión a las pedagogías cae en un 17,5%, que se explica básicamente por el alza del puntaje mínimo de acceso de 503 a 543 puntos en el promedio de matemáticas y competencia lectora. De haberse mantenido la exigencia de 626 puntos, la caída habría estado por encima del 40%.

Los datos revelan que este fenómeno es más agudo en algunas regiones lo que da respaldo a la tesis que sostuvo la conveniencia de haber tenido un cambio gradual de requisitos. Un dato auspicioso es que crece en un tercio la proporción de puntajes que supera los 600 puntos, es decir, hay una mayor selectividad que estaría explicada por una mayor preferencia en la profesión docente de estudiantes que vienen con una mejor preparación desde sus colegios.

Por último, para una mirada global sobre las pedagogías en Chile y desdramatizar la caída en la admisión regular, no hay que olvidar que actualmente un 25% de quienes estudian esa carrera son licenciados de otras áreas con vocación docente y una sólida base disciplinar. Esta cifra crece cada año y se ha constituido en una buena opción que complementa la formación tradicional de profesores.

Carlos Williamson

Clapes UC