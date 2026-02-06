Alimentación y enfermedades crónicas

SEÑOR DIRECTOR:

Interesante la carta del Sr. Guillermo Paraje (La Tercera, 4 de marzo de 2026) sobre la prevención de las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT), principales causas de enfermedad y muerte en el país y en el mundo. Sin embargo, solo señala alcohol y tabaco como factores de riesgo, dejando fuera la alimentación no saludable, sedentarismo, estrés, malas condiciones de vida y muchos otros factores causales de ECNT.

Hoy, la mala alimentación supera al tabaquismo como principal factor de riesgo de las ECNT, por tener directa relación con obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, siendo también un factor muy relevante en el cáncer.

En su carta también menciona que entre las propuestas de prevención están el impuesto al tabaco y alcohol, medidas ya implementadas en muchos países por recomendación de la Organización Mundial de la Salud, con resultados significativos en la reducción del tabaquismo, pero no en la disminución del consumo de alcohol.

Si queremos prevenir las ECNT, debemos actuar en todos los factores de riesgo, por ser un problema multifactorial, en especial promoviendo la alimentación saludable y la actividad física. Esto requiere de una política de Estado integral, que hoy es inexistente y que debe ser implementada con urgencia en Chile.

Fernando Vio del Río