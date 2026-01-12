SUSCRÍBETE POR $1100
    Cartas al Director

    Brechas que revela la Casen

    Por 
    Cartas al director
    Brechas que revela la Casen

    SEÑOR DIRECTOR:

    Los resultados de la Encuesta Casen 2024 muestran una mejora clara en la situación de la población nacida fuera de Chile, aunque las brechas con la población nacida en el país siguen siendo evidentes. En pobreza por ingresos, el punto más crítico se observó en 2020, cuando más de un tercio de las personas nacidas fuera de Chile (34,4%) se encontraba en situación de pobreza, frente a un 27,8% entre quienes nacieron en el país. Desde entonces, la situación ha mejorado de manera sostenida: en 2024, la pobreza por ingresos baja a 23,4% en la población migrante y a 16,7% en la población nacida en Chile. La tendencia es positiva, pero la distancia entre ambos grupos persiste.

    Algo similar ocurre en los indicadores más duros de vulnerabilidad. En 2024, la pobreza severa afectó a cerca de un 12% de la población migrante, más del doble que en la población nacida en el país (5,6%), y la pobreza multidimensional alcanza a más de una de cada cuatro personas migrantes, frente a menos de una de cada cinco personas nacidas en Chile.

    Estos datos debieran orientar la discusión de políticas públicas para seguir reduciendo la pobreza de los grupos en contexto de mayor vulnerabilidad: en el caso de la población migrante es especialmente necesario fortalecer la inserción laboral formal y reducir las barreras de acceso a la protección social.

    En este sentido, las políticas migratorias deben promover la regularidad migratoria y evitar empujar a la población en situación irregular a excluirse de las redes formales a nivel laboral, institucional y económico.

    Juan Pablo Ramaciotti

    Directror ejecutivo Centro de Políticas Migratorias

