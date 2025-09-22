¿Burocracia en retirada?

SEÑOR DIRECTOR:

Más que un punto de llegada, la sentencia del TC sobre la Ley de Permisos Sectoriales marca el inicio de un desafío mayor, demostrar que Chile puede implementar una reforma que agilice de verdad la tramitación de proyectos. La permisología se transformó en un obstáculo estructural para el desarrollo del país, frenando obras, encareciendo costos y debilitando la competitividad de un sector que es motor de inversión y empleo.

Demasiado tiempo aceptamos como normal que trámites básicos se extendieran por años, con costos que terminan pagando las familias en viviendas más caras y un Estado menos eficiente en la ejecución de infraestructura. Esa inercia nos pasó la cuenta en crecimiento, productividad y credibilidad como destino de inversión.

El paso dado es valioso, pero no suficiente. El verdadero éxito dependerá de su implementación y de que logremos que los cambios no se diluyan en la práctica. Chile necesita señales claras de que está dispuesto a dejar atrás la burocracia como freno y a recuperar su capacidad de ejecutar proyectos estratégicos con la urgencia que exige el momento. Ese es el desafío que realmente tenemos por delante.

Ignacio Vila

Gerente general de ICONSTRUYE