Paraguay se suma a compromiso regional impulsado por Chile para enfrentar el crimen organizado

Este lunes, en el marco de la 56ª Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos (OEA), los ministros de Relaciones Exteriores de Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador y Perú, países que adoptaron el Compromiso Regional de Santiago contra la Delincuencia Organizada Transnacional el pasado 28 de mayo, sostuvieron un encuentro con autoridades de la República del Paraguay, para invitar a ese país a sumarse al proceso.

Y es que, según argumentaron las partes, “la delincuencia organizada transnacional constituye una de las amenazas más graves para la seguridad de las personas, la estabilidad institucional, el desarrollo y la democracia en la región”, según se lee en una declaración conjunta.

Además de ello, los representantes de dichas naciones reafirmaron que el carácter transfronterizo de la región “exige respuestas coordinadas, sostenidas y eficaces entre los Estados”.

Con todo, en la oportunidad, el ministro de Relaciones Exteriores de Paraguay, Rubén Ramírez Lezcano, aceptó en representación del gobierno de su país la invitación a adherir al Compromiso Regional de Santiago.

Bajo ese marco, los demás países valoraron este entendimiento como “un paso relevante para ampliar y fortalecer la coordinación regional frente a la delincuencia organizada transnacional”.