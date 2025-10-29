SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Cartas al Director

Caída de la natalidad

Por 
Cartas al director

SEÑOR DIRECTOR:

En respuesta a la carta “Caída en la natalidad: otro peso sobre las mujeres”, compartimos la necesidad de avanzar en compatibilizar maternidad y trabajo, tal como se ha hecho con la Ley de 40 horas y la Ley de Conciliación. Precisamente por ello es clave aprobar el proyecto de ley Sala Cuna para Chile que hoy se discute en el Congreso y concurrir a un acuerdo transversal destinado a sacar adelante esta importante iniciativa.

En la aludida carta también se menciona la necesidad de fortalecer, por ejemplo, el programa 4 a 7. Durante este gobierno se ha duplicado la cobertura de este programa, pasando de beneficiar a 5.800 mujeres en 2021 a más de 10.700 actualmente, y de 7.800 a más de 14.000 niños y niñas participantes. Hoy, el programa está presente en 207 comunas y cerca de 350 establecimientos, incluyendo su extensión estival y su presencia en Rapa Nui, lo que ha significado un apoyo concreto a trabajadoras de sectores como la agricultura y el turismo.

Que la maternidad no sea un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres es un objetivo esencial que se demuestra con hechos, no con palabras.

Constanza Martínez

Presidenta del Frente Amplio

Más sobre:Ley de Sala CunaMaternidadPrograma 4 a 7

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Fiscalía detalla nexos de banda que generó caos en Río de Janeiro con Chile y descarta su presencia en el país

Proyecto de la CChC y de Cenia busca reducir en 20% plazo de tramitación de permisos de edificación

Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares

Francisco Orrego (RN): “Quiero ser el diputado de la seguridad, el que viene a poner mano dura”

Helia Molina (PPD): “Es una alternativa posible que la derecha tenga mayoría en el Congreso, es muy riesgoso”

“Pueden tener la opción de si quieren colaborar con su pasaje”: las explicaciones de Kast a su polémica propuesta de expulsión de inmigrantes

Lo más leído

1.
Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

Oposición propina mazazo a fondos para el porvenir de Boric y rechaza asignaciones para expresidentes

2.
Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

Jeannette Jara manifiesta preocupación por eventual injerencia militar de EE.UU. en Argentina tras elecciones legislativas

3.
Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

Terremoto en la B: Cobreloa y Magallanes obtienen los puntos tras la denuncia a Santiago Morning por el caso Esteban Paredes

4.
Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

5.
Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Portada del dia

¡Aprovecha el Cyber! Nuestros planes a un precio imbatible por más tiempo 📰

Plan Digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Cuál fue la causa de muerte de Héctor Noguera, el reconocido actor chileno que falleció a los 88 años

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Qué se sabe del 3I/ATLAS, el objeto interestelar descubierto en Chile que “preocupa” a los expertos internacionales

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Cómo fue el megaoperativo policial que terminó con al menos 64 muertos y 81 detenidos en Río de Janeiro

Servicios

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Importante baja en la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 9 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Anuncian nuevos artistas que estarán en la Gira Teletón: revisa las ciudades y fechas

Fiscalía detalla nexos de banda que generó caos en Río de Janeiro con Chile y descarta su presencia en el país
Chile

Fiscalía detalla nexos de banda que generó caos en Río de Janeiro con Chile y descarta su presencia en el país

Francisco Orrego (RN): “Quiero ser el diputado de la seguridad, el que viene a poner mano dura”

Helia Molina (PPD): “Es una alternativa posible que la derecha tenga mayoría en el Congreso, es muy riesgoso”

Proyecto de la CChC y de Cenia busca reducir en 20% plazo de tramitación de permisos de edificación
Negocios

Proyecto de la CChC y de Cenia busca reducir en 20% plazo de tramitación de permisos de edificación

Tribunal Ambiental falla a favor de Salmonera Cooke en larga disputa con la superintendencia de Medio Ambiente

Precio del cobre supera por primera vez los US$5 en Londres y está en los mayores niveles reales desde 2011

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio
Tendencias

Cuántos chilenos celebran Halloween y qué es lo que más les gusta comer, según un estudio

Huracán Melissa hoy: los destrozos que dejó en Jamaica al tocar tierra

Ponerse en forma en 40 días: el reto del streamer chileno Dracul1nx para pelear en La Noche de Combos

Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores
El Deportivo

Dónde y a qué hora ver a Racing vs. Flamengo por la Copa Libertadores

La respuesta de Santiago Morning tras la sentencia que le quita puntos en la Primera B por el caso Esteban Paredes

En vivo: Racing y Flamengo se enfrentan por el paso a la final de la Copa Libertadores

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”
Finde

Cómo son las “casas embrujadas” de Frank & Mortis que prometen “llevar el miedo a otro nivel”

5 fiestas de miedo para celebrar Halloween en Santiago

Avistamiento de aves, cisnes de cuello negro y más: la biodiversidad que ofrece Parque Tricao

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos
Cultura y entretención

Juan Carlos Bodoque contra el metano: la nueva vida de un clásico de 31 Minutos

La gira acústica de Los Bunkers llega a Gran Arena Monticello

Yo La Tengo tendrá sideshow en el Parque de las esculturas

Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares
Mundo

Reino Unido anuncia un acuerdo con Vietnam para deportar a migrantes irregulares

El Supremo de Brasil pide al gobernador de Río de Janeiro explicaciones sobre operativo policial que dejó al menos 132 fallecidos

ONU pide “reforma integral” de los métodos policiales tras cruenta operación en Río de Janeiro que se saldó con al menos 120 muertos

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week
Paula

Lorenza Bas: la artista chilena detrás del corto que llegó al London Fashion Week

Mujeres que impactan: Evelyn Cordero y la neurociencia como motor de cambio educativo

Novias a dieta: el día del matrimonio como examen de “belleza”