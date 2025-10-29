Caída de la natalidad

SEÑOR DIRECTOR:

En respuesta a la carta “Caída en la natalidad: otro peso sobre las mujeres”, compartimos la necesidad de avanzar en compatibilizar maternidad y trabajo, tal como se ha hecho con la Ley de 40 horas y la Ley de Conciliación. Precisamente por ello es clave aprobar el proyecto de ley Sala Cuna para Chile que hoy se discute en el Congreso y concurrir a un acuerdo transversal destinado a sacar adelante esta importante iniciativa.

En la aludida carta también se menciona la necesidad de fortalecer, por ejemplo, el programa 4 a 7. Durante este gobierno se ha duplicado la cobertura de este programa, pasando de beneficiar a 5.800 mujeres en 2021 a más de 10.700 actualmente, y de 7.800 a más de 14.000 niños y niñas participantes. Hoy, el programa está presente en 207 comunas y cerca de 350 establecimientos, incluyendo su extensión estival y su presencia en Rapa Nui, lo que ha significado un apoyo concreto a trabajadoras de sectores como la agricultura y el turismo.

Que la maternidad no sea un obstáculo para el desarrollo profesional de las mujeres es un objetivo esencial que se demuestra con hechos, no con palabras.

Constanza Martínez

Presidenta del Frente Amplio