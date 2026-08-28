SEÑOR DIRECTOR:

La advertencia de Vittorio Corbo sobre el capital humano debiera movilizarnos. Si queremos volver a crecer, aumentar la productividad y aprovechar oportunidades como la inteligencia artificial, no basta con hablar de las brechas: tenemos que cerrarlas.

Esa tarea no puede esperar una generación. Hoy tenemos una fuerza laboral, que en un 58% no cuenta con estudios superiores y que sólo cuenta con la formación corporativa para actualizar sus competencias y mantenerse vigente, mientras siguen siendo parte activa del mercado laboral.

El desafío es que esa capacitación deje de medirse solo por horas o cursos realizados. Necesitamos saber si genera nuevas competencias, si mejora el desempeño y si tiene un impacto concreto y trazable en las personas y las organizaciones.

El momento de invertir en capital humano es hoy. Porque sin mejores capacidades, difícilmente tendremos una economía más productiva mañana.

Soledad Gutiérrez

Gerenta general de Enovus+