Capital humano
SEÑOR DIRECTOR:
La advertencia de Vittorio Corbo sobre el capital humano debiera movilizarnos. Si queremos volver a crecer, aumentar la productividad y aprovechar oportunidades como la inteligencia artificial, no basta con hablar de las brechas: tenemos que cerrarlas.
Esa tarea no puede esperar una generación. Hoy tenemos una fuerza laboral, que en un 58% no cuenta con estudios superiores y que sólo cuenta con la formación corporativa para actualizar sus competencias y mantenerse vigente, mientras siguen siendo parte activa del mercado laboral.
El desafío es que esa capacitación deje de medirse solo por horas o cursos realizados. Necesitamos saber si genera nuevas competencias, si mejora el desempeño y si tiene un impacto concreto y trazable en las personas y las organizaciones.
El momento de invertir en capital humano es hoy. Porque sin mejores capacidades, difícilmente tendremos una economía más productiva mañana.
Soledad Gutiérrez
Gerenta general de Enovus+
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