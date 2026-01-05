Captura de Maduro
SEÑOR DIRECTOR:
Tiene mucha razón Daniel Matamala: a Trump no le interesa la democracia —nunca reconoció su derrota ante Biden— y tampoco le quita el sueño el narcotráfico. Su objetivo, indesmentible, es el petróleo venezolano. Negocio —que es lo que más le gusta— redondo. Sin embargo, es imposible no alegrarse ante la caída de Maduro. Si recurrimos a la llamada ley de las consecuencias no intencionadas, en este caso específico estas resultan ser claramente positivas.
Gabriel Guiloff
