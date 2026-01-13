SEÑOR DIRECTOR:

Los recientes resultados de la Encuesta Casen muestran avances en la reducción de la pobreza, pero también confirman la persistencia de carencias estructurales que afectan la dignidad y la integración social de miles de personas.

La medición multidimensional reconoce que la pobreza no es solo falta de ingresos, sino exclusión en ámbitos como educación, salud, vivienda, trabajo y redes de apoyo. De este modo, el pensamiento del Padre Hurtado resulta muy actual cuando vemos que hablaba de que la injusticia social no era un problema individual, sino el reflejo de estructuras que marginan y deshumanizan.

Para Hurtado, una sociedad verdaderamente justa no se mide solo por su crecimiento económico, sino por su capacidad de garantizar condiciones de vida dignas para todos. La Casen arroja resultados positivos en la superación de la pobreza multidimensional como producto de políticas públicas de varios gobiernos, pero además de ser un balance estadístico debiéramos leerla como una interpelación ética y política: ¿estamos construyendo un país donde nadie quede descartado?

Reducir cifras es importante, pero el desafío sigue siendo transformar las causas profundas de la desigualdad. En ello nos va no solo la cohesión social, sino la calidad moral de nuestra convivencia democrática. Como planteaba el Padre Hurtado, no basta con dar, es necesario cambiar las estructuras que hacen necesario dar.

María Paz Vega

Directora ejecutiva

Fundación Padre Hurtado